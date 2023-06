Extra, LMBTQP+ :: 2023. június 27. 09:24 ::

Milliárdos tolerancia - Heti progresszió (CLXXXVI. rész)

Pride, migráció, Titan. Ezek a kulcsszavai a következő Heti progressziónak. Akik ezúttal is hozzájárultak a rovat tartalmához a hetiprogresszio@protonmail.com-on keresztül, azoknak ismét köszönöm. Most pedig lássuk az aktuális „kínálatot”.

3. Van, akiknek semmi sem jó. A Starbucks kávéházlánc sosem a különösebb konzervativizmusáról volt híres, de lám, még ők sem lehetnek mindig eléggé toleránsak.

Jövő héten (vagyis a cikk megírásának pillanatában már ezen a héten) kb. 150 üzletben nagyjából 3000 dolgozó kezd majd sztrájkba az Egyesült Államokban, mert elvileg egyes üzletvezetők megtiltották dekorációk kihelyezését az ún. Pride-hónap alkalmából, sőt, van, ahol a már kihelyezetteket távolították el. Csakúgy, mint a világ sok részén, az USA-ban is „elfogadás”-lázban ég a társadalom egy hangos része, ám nem a többsége, ez vezetett a lázongáshoz.



Valahol már izzik a hangulat (fotó: Matt Mills McKnight/Reuters)

A cég persze azonnal hitet tett a Pride és a „sokszínűség” mellett, de a büntetést nem kerülhette el, a részvényei 2-3 százalékot zuhantak. Persze a „tolerancia” mellett egyéb „mellékes” okai is vannak a sztrájknak, például, hogy jobb bérezést és juttatásokat akarnak a dolgozók. Micsoda meglepetés!

2. Kedves olvasónk nápolyi gyorsjelentése egyenesen az olasz város szívéből. Olvasónk múlt héten érkezett meg Nápolyba, és rögtön ez az impozáns látvány fogadta őt.

A levelében leírtak szerint az „újolasz” anyaszült meztelenül feküdt a takaró alatt, aktívan vakargatta a szerszámát, de előfordult, hogy le is dobta magáról a takarót, biztos melege volt. Természetesen a járókelők csak úgy szimplán elsétáltak mellette minden különösebb reakció nélkül, habár ismerve a (nyugati) nagyvárosokat, ezen annyira nem lepődünk meg.

Úgy látom, azért egy laza cigire így is tellett neki a takaró alatt. Lám, mennyi előnye van a migrációnak!



Nyári lazaság

1. Talán egy kicsit a nyári uborkaszezonnak is köszönhető, hogy a gallyra ment Titant ilyen kitartó figyelem övezi. Naponta annyi, a témával kapcsolatos mém jön szembe velem, hogy lassan számolni is nehéz, s hát nagy részük nem éppen a részvét oldaláról közelíti meg a történteket. Ennek több, összetett oka van, amelyet talán érdemes bővebben is kifejteni, de ez a gondolatmenet nem ennek a rovatnak a dolga, szellemisége. Ellenben az, ahogy az egyik milliárdos utas, Hamish Harding nevelt fia viselkedett, mialatt még nem lehetett biztosan tudni, mi lesz nevelőapjával, meg úgy általában a Titannal, már igen.



Ezt a képet csak azok fogják érteni, akik legalább alapszinten ismerik a Blink-182-t. Elnézést, nem bírtam kihagyni, talán nem annyira sértő (forrás: Facebook)

A slusszpoén az, hogy Brian Szasznak magyar gyökerei is vannak, s egykori nevelőapjához hasonlóan ő is a dúsgazdagok életét éli. A részvét bármilyen formája azonban kimaradt az életéből, nem csak a kérdőjeles időszakban, hanem azóta is. Harding nevelt fia ugyanis egy Blink-182 koncerten bulizott , mialatt még semmi biztosat nem lehetett tudni nevelőapjáról. Több követője bírálta ezért, pedig még egy izzadságszagú magyarázatot is fűzött a képhez, mivel szerinte a koncerten tud „felvidulni” és „reményt kapni”. Ez elvileg sikerült is, hiszen a képen nevetett, láthatóan jó kedve volt. A megosztást amúgy azóta törölte.

Azonban Szasznak nem kizárólag a zene nyújt menedéket, hanem az örömlányok OnlyFans-modellek is. Legalábbis erre enged következtetni a koncert utáni másnapon közzétett megosztása , ahol egy lengén öltözött hölgynél szerette volna elérni, hogy üljön az arcára. A motivációt megértjük, az időzítést már kevésbé. Később ezt is törölte.



Alternatív feldolgozása a veszteségnek

Szasz amúgy az az igazi pofátlan gazdag lehet, aki azt hiszi, neki mindent szabad. Két éve online zaklatással vádolták, vádat is emeltek ellene, persze ügyvédei kimosták a kakiból. Gyerekként pedig kétrendbeli fegyveres rablás miatt tartóztatták le, mivel egy barátjával kipakoltak egy kisboltot. Biztos kellett a pénz cukorkára, meg némi cigit is elemeltek.

Nos, mára ezzel a részvét-bajnokkal zárjuk rovatunkat, de csak azért, hogy hamarosan ismét visszatérhessünk. Addig is minden kedves olvasónknak kellemes hetet kívánok!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info