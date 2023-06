Extra, LMBTQP+ :: 2023. június 18. 17:51 ::

A legfontosabb kérdőív - Heti progresszió (CLXXXV. rész)

Egy szokásos anakronizmussal és egy adag Pride-hírrel folytatjuk a Heti progressziót a soron következő résszel. Mindenkinek köszönöm, aki híranyagot küldött be a rovat e-mail-címére, vagyis a hetiprogresszio@protonmail.com-ra, amely természetesen továbbra is töretlenül üzemel.

3. Nagy Ervin liberális színész és Rákay Philip NER-propagandista csatározása pontosan annyira érdektelen, mint amennyire annak hangzik, és valószínűleg még akkor is kevés lenne a rovatba, ha hozzávesszük, hogy Nagy a legutóbbi, Magyar Hangnak adott interjújában a pénznyelő megafonosokat is bírálta, ám egyetlen szó miatt mégis helyet kapott az eheti részben.



Mondjuk így azért már érthetőbb a párhuzam. "Csodálatos Széder-est" illusztris vendégekkel (fotó: US Embassy Budapest / Facebook)

Nagy szerint a „megafonos kis senkik” ugyanis a „nyilas időket” idézik , amely párhuzamot én tényleg, őszintén nem értem. Hogy a korabeli hungarista propagandaosztály és a Megafonnál érdemtelenül milliókat kereső, jobb esetben is közepesen unalmas figurák között mégis milyen hasonlóság van, nem igazán derült ki, főleg, hogy utóbbiak gyakran szöges ellentétét mondják annak, amit egy nyilas mondana. Mindezeket összevetve tehát tartok tőle, hogy Nagy Ervin ismét csak egy üres, ám hangzatos hasonlattal élt, amely elviszi a hátán az interjút, egy jó kis tartalom nélküli „nácizás” vagy „nyilasozás” ugyanis mindig gyógyír mindenre. Legalábbis még.

2. A Mandiner, mint kormányközeli lap volt kedves megemlíteni, hogy „fura programokkal” indul idén a Budapest Pride, csak azt felejtette el közölni, hogy mindezt egy papíron „keresztény, konzervatív” országban, jelentsen ez 2023-ban akármit is.

Van itt minden, ami szokott lenni kis hazánkban. Nyitóbuli a Gólyában (hol máshol), drag show, LMBTQ-túra, új szereplőként pedig itt a chemszex, amely kifejezést én is csak most tanultam meg (többszereplős szexuális aktus, tudatmódosító szerekkel „fokozva” a hangulatot). A chemszex elvileg „egyre nagyobb népszerűségnek örvend az utóbbi időben”, s bár elsőre talán gondolhatnánk azt, hogy ettől még nem feltétlenül van köze a Pride-hoz, gondolom nem véletlenül van kihangsúlyozva a „többszereplős” kifejezés a chemszex definíciójánál. De legyen is ennyi elég ebből.



Mint egy elcseszett komédia plakátja. Csak ez a valóság (forrás: budapestpride.hu)

A kormánynak ezúton gratulálok, hogy sikerült ismét „megfékezni” a propagandát, a kormányközeli lapoknak pedig ahhoz, hogy még véletlenül sem hívták fel a figyelmet erre az ellentmondásra. Szavunkat ne feledjük, a Pride mint téma többször elő fog még kerülni júniusban.

1. Mindezzel párhuzamosan az EU is „fontos” dolgokkal tölti az idejét, idén ugyanis harmadik alkalommal készít LMBTQ-emberek számára felmérést az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége.

A felmérés egyfajta áttekintés, ahol a középpontban az EU-ban élők alapvető jogainak védelme áll, mármint természetesen az LMBTQ-embereké, nem a megunt keresztény, heteroszexuális európaiaké.



A migráció álprobléma, az LMBTQ-emberek üldözése valós (forrás: humenonline.hu)

A kérdőívet kitölteni persze Magyarországról is lehet, minden 15. életévét betöltött homoszexuális, nembináris, transz stb. egyednek. A kérdések között szerepel például az, hogy „éri-e az illetőt hátrányos megkülönböztetés a nemi identitása miatt”, hogyan változnak az adott régióban az „LMBTQ-emberek elleni előítéletek”, vagy „hogyan változott az ellenük elkövetett erőszak mértéke” (bármennyire is agresszíven nyomuló propagandát folytat a Pride, a homoszexuálisok elleni támadások száma minimális Európában).

Teljesen érthető végül is, hogy ilyenre pazarolja az EU az erőforrásait, hiszen ennél nagyobb problémák amúgy sincsenek ebben a vidám, közös barakkban.

A „vidámságot” azonban mi most felfüggesztjük, de csak azért, hogy jövő vasárnap folytathassuk. Addig is bírjuk cérnával a Pride Hónap jelenlétét.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info