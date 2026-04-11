Extra :: 2026. április 11. 22:30 ::

Igazmondó Magyar Péter hamis zászlós műveletekről, csillagszemű Orbán Viktor totális győzelemről mesélt

Nem raboljuk kedves olvasóink idejét a Fidesz és a Fidesz 2.0 kampányzárójának teljes idézésével, csupán két jellemző momentumot (emlékük se legyen áldott) ragadnánk ki a kampányfinis fehér zajából a két népmesei hős tálalásában.

Magyar Péter: hamis zászlós műveletre készülnek!

Magyar Péter Debrecenben: tiszás táblás és matricás autóban követnek majd el választási csalást.



A Tisza Párt kampányzárója Debrecenben (kép: MTI/Illyés Tibor)

Hamis zászlós műveletek sorát fogják elvégezni az orosz ügynökökkel egyeztetve, az ő tanácsukra. Tiszás aktivistának öltözve akarnak majd behatolni a választókörökbe. Innen is jelzem, hogy a tiszások ilyeneket nem tesznek. A tiszások két éve megmutatják Magyarország szebbik, emberségesebb, mosolygósabb arcát. Minden erőszakra békével reagáltunk. Kérdezem én: kinek az érdeke egy ilyen hamis zászlós művelet? Miért lenne ez a Tiszának érdeke? Holnap a rendőrök járjanak el az esküjük szerint. Pontos tudomásunk van arról, hogy nemcsak Barcsa Lajos bűnöző egyeztetett a roma vezetőkkel a csalásokról, hanem ezt teszik mások, elsősorban Szabolcsban és Hajdúban. Ezt teszi Simon Miklós és a felesége is, Nyírbogát polgármestere, akik arra készülnek, hogy holnap gépkocsikba tiszás táblákat és matricákat tesznek és ezekkel a gépkocsikkal szerveznek választási csalást. Ne tegyétek, mert tudunk róla és le fogunk leplezni – mondta Magyar a 24 szerint.

Orbán Viktor: mindenhol győzni fogunk!

Mindenhol győzni fogunk, olyan győzelmet aratunk, amellyel mindenkit meglepünk, még talán saját magunkat is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypártok kampányzáró nagygyűlésén szombaton Budapesten, derül ki az MTI híréből, melyet nem tiltottak le, mint a Mi Hazánk közleményét



A Fidesz-KDNP kampányzárója Budapesten (kép: MTI/Fischer Zoltán)

Kitért arra is: a Fidesz-KDNP tábora fél évvel ezelőtt is többségben, de csendben volt, mert valahogy megijesztették őket. Megijesztették azokat a béketűrő és békeszerető magyarokat, akik nem voltak hozzászokva, hogy fenyegessék, zsarolják őket, és rájuk uszítsák a verőlegényeket, igaz, csak a digitális térben.

"Ennek a kampánynak az volt a dolga, hogy a csendes többségből hangos többség legyünk, és ma mi vagyunk a hangos többség" - jelentette ki a miniszterelnök.

A Fidesz és a KDNP "egyenesen, világosan" elmondta a magyar embereknek, hogy ennek a választásnak a legfontosabb tétje a béke, és Magyarország polgárai ezt meg is értették - mondta.