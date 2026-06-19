Kétpárti támogatással nyújtottak be törvényjavaslatot amerikai szenátorok, amely lehetővé tenné, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alatt álló befagyasztott orosz eszközök egy részét közvetlenül Ukrajna katonai képességeinek erősítésére használják fel. A Kyiv Independent beszámolója szerint a SABER Act névre keresztelt javaslat alapján a lefoglalt vagyonból fegyvereket, katonai szolgáltatásokat és egyéb védelmi eszközöket vásárolhatna Kijev - írja a Magyar Hang.
A kezdeményezés a 2024-ben elfogadott REPO-törvényre épül, amely már lehetővé tette az amerikai joghatóság alá tartozó orosz állami vagyon Ukrajna javára történő felhasználását. Az új javaslat ezt a lehetőséget terjesztené ki a katonai beszerzésekre is.
A nyugati országok Oroszország 2022-es inváziója után mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztottak be, ebből 4-5 milliárd dollár található amerikai joghatóság alatt. A törvényjavaslatot republikánus és demokrata szenátorok közösen terjesztették elő, miközben továbbra is vita folyik a nyugati szövetségesek között arról, hogy milyen mértékben lehet felhasználni a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.