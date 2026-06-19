Háború :: 2026. június 19. 22:23 ::

Befagyasztott orosz vagyont fordítana Ukrajna katonai támogatására egy republikánus-demokrata törvényjavaslat

Kétpárti támogatással nyújtottak be törvényjavaslatot amerikai szenátorok, amely lehetővé tenné, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alatt álló befagyasztott orosz eszközök egy részét közvetlenül Ukrajna katonai képességeinek erősítésére használják fel. A Kyiv Independent beszámolója szerint a SABER Act névre keresztelt javaslat alapján a lefoglalt vagyonból fegyvereket, katonai szolgáltatásokat és egyéb védelmi eszközöket vásárolhatna Kijev - írja a Magyar Hang.



2022-ben körberajongták Zelenszkijt a washingtoni Kongresszusban (fotó: Mandel Ngan / AFP)

A kezdeményezés a 2024-ben elfogadott REPO-törvényre épül, amely már lehetővé tette az amerikai joghatóság alá tartozó orosz állami vagyon Ukrajna javára történő felhasználását. Az új javaslat ezt a lehetőséget terjesztené ki a katonai beszerzésekre is.

A nyugati országok Oroszország 2022-es inváziója után mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz vagyont fagyasztottak be, ebből 4-5 milliárd dollár található amerikai joghatóság alatt. A törvényjavaslatot republikánus és demokrata szenátorok közösen terjesztették elő, miközben továbbra is vita folyik a nyugati szövetségesek között arról, hogy milyen mértékben lehet felhasználni a befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.