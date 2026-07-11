Anyaország :: 2026. július 11. 10:39 ::

Szöveges formában már újra van hírközlés az M1-en

Bizonyos engedélyezett műsorok alatt indult újra szombaton a hírszolgáltatás az M1-en, a hírközlés formájaként egy üzenőcsíkot/hírsávot választott az új vezetés – tudta meg a Telex több, egymástól független forrástól. Úgy tudjuk, szombat hajnali öttől kezdődött a részleges hírközlés ebben a formában, ami így néz ki:



Képernyőfotó: Telex / M1

Az M1 adása július 7-én, délután négykor állt le. A képernyő elsötétült, és egy bocsánatkérő szöveg jelent meg rajta arról, hogy a közmédia nem hazudhat, ezért a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Ezzel párhuzamosan a Hirado.hu is leállt, ott ugyanez a felirat fogadta a látogatókat, a Kossuth rádióban pedig csak zene szólt.

Az adás az 1956-os forradalom előtt tisztelegve 19:56-kor indult újra, A tanú című filmmel. A tanú az egyik legnépszerűbb magyar film, még úgy is (vagy éppen ezért), hogy elkészülte után Aczél György szinte azonnal betiltotta a vetítését. Bár a film a Rákosi-rendszerről szól, a Kádár-rendszer kultúrpolitikusainak sem volt nehéz saját magukat és saját rendszerüket meglátni a szalagokon. Végül csak a '70-es évek végén kezdték vetíteni a mozik.



Képernyőfotó: Mandiner / M1

Magyar Péter és a Tisza Párt több politikusa is beszélt arról az országgyűlési választási kampányban, hogy győzelmük után leállítanák az állami pénzből finanszírozott pártpropagandát a közmédiában. A fideszes propaganda zászlóshajója pedig az MTVA-n belül is az M1 volt, amit az Orbán-kormányok alatt szervezett át hírcsatornává a közmédia fideszes vezetése.