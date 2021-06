Anyaország :: 2021. június 2. 16:37 ::

Novák: a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit látjuk

Jakab Péter Jobbik-elnök kiszivárgott hangfelvétele szerint „piszok nehéz volt azokkal leülni egy asztalhoz tárgyalni, akik ellen egyébként létrejöttünk. Mert a Jobbik tolvajok ellen jött létre, valljuk be." Most, hogy a köpönyegforgató párt Újbudán is a DK ejtőernyős jelöltjét támogatja a Momentum alelnöke és helyi alpolgármesterével szemben is, azt jelzi, hogy a „21. századi politikaként” hirdetett árulás keretében inkább az ex-kommunista, kormányon már leszerepelt őskövülettel köt alkut a Jobbik, pedig akár a választókra is bízhatná a döntést, Gyurcsány pártjának immár nyílt támogatása helyett - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk újbudai országgyűlési képviselőjelöltje, alább a folytatás.



Gy. Németh annak idején Demszkyvel - Jakab kétségkívül beállna utóbbi mögé is némi apróért (fotók: MTI)

A valaha nemzeti és antikommunista Jobbik első alapszervezetének, az újbudainak az alapítója voltam; az egykor nevében is jobboldali, a Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult párt Alapító nyilatkozata szerint a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit látjuk, amikor képesek Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében.



Gy. Németh Erzsébet kommunistaként kezdte politikai pályafutását, majd a kommunista utódpárt, az MSZP politikusa is volt. Másfél éve az önkormányzati választáson még a XVII. kerületben indult polgármesterjelöltként, majd miután ott elbukott, ejtőernyősként Újbudára dobnák súlyos csapásként, ahogy a szintén DK-s Czeglédy Csaba is idegenlégiósként küzd meg a pénzéért: az adócsalás és magánokirat-hamisítás már 2010 előtt is jogerősen elítélt, szombathelyi politikusbűnöző Újbuda jogi képviselője lett, tízmilliókat tehet ezért a mellékállásáért zsebre, hiszen csak szavakban tiltakozott vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és az LMP, amikor előterjesztésemre szerződést bonthatott volna az önkormányzat, azt már nem támogatták. Ez egy konkrét, ékes példája annak, hogy a balliberális összefogásban hogyan érvényesülnek Gyurcsány politikusbűnözői, szó sincs tehát elszámoltatásról vagy új arcokról.

A Mi Hazánk Mozgalom Újbudán már szerzett önkormányzati képviselői mandátumot, most az országgyűlési választáson is indulok itt harmadik utas jelöltként. Bár a Jobbik frakciója 2016-ban kizárt engem, mivel Simicska Lajos elszámoltatását szorgalmaztam, továbbra is vallom: az államtól lopott vagyonnak nem egy pártpénztárban van a helye, ilyen korrupt elvtelenség után a Jobbik nyilvánvalóan Mészáros Lőrinccel is kész lenne hasonló módon kiegyezni, viszont a Mi Hazánk az egyetlen párt, melynek nincs és nem is lesz oligarchája, ezért is indulhatott nemrég nyomozás egy általam tett feljelentés alapján korrupciós ügyben egy fideszes helyettes államtitkár ellen.

