Háború :: 2026. június 15. 08:41 ::

A Tula környéki lakóövezetek és az Enerhodar környéki transzformátorállomások sincsenek biztonságban az ukrán drónoktól

Három civil életét vesztette, további három pedig megsebesült az oroszországi Tula város körzetének lakóövezetét hétfőre virradó éjjel ért ukrán dróncsapások következtében - közölte Dmitrij Miljajev, a régió kormányzója hétfőn a Max-csatornáján.

A támadás Jamni, Maszlovo, Mihalkovo és Insinszkij településeket érintette, ahol lakóingatlanok és kereskedelmi épületek sérültek meg. A sebesültek egyike egy csecsemő. Az éjszaka folyamán Tula megye légterében 16 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

Folytatódott az elcsatolt Krím és a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megye határán, Csongar és Henicseszk közelében található hidak támadása, melyek közül többen károk keletkeztek. Dzsankoj átkelőhelyen leállították a forgalmat.

Makszim Puhov, az orosz ellenőrzés alá került zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodar polgármestere vasárnap este azt írta a Maxon, hogy az ukrán fegyveres erők lerombolják a város környéki transzformátorállomásokat, megpróbálva ezzel áramellátási blokád alá vonni a települést. Közölte, hogy a javítási munkálatok folyamatosak, az ellátást sikerül gyorsan helyreállítani.

Az atomerőmű területét és létesítményeit, valamint Enerhodart a helyi hatóságok szerint április vége óta rendszeresen érik ukrán támadások.

Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggel azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 123 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 13 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőterek forgalmát.

(MTI)