Három civil életét vesztette, további három pedig megsebesült az oroszországi Tula város körzetének lakóövezetét hétfőre virradó éjjel ért ukrán dróncsapások következtében - közölte Dmitrij Miljajev, a régió kormányzója hétfőn a Max-csatornáján.
A támadás Jamni, Maszlovo, Mihalkovo és Insinszkij településeket érintette, ahol lakóingatlanok és kereskedelmi épületek sérültek meg. A sebesültek egyike egy csecsemő. Az éjszaka folyamán Tula megye légterében 16 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.
Folytatódott az elcsatolt Krím és a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megye határán, Csongar és Henicseszk közelében található hidak támadása, melyek közül többen károk keletkeztek. Dzsankoj átkelőhelyen leállították a forgalmat.
Makszim Puhov, az orosz ellenőrzés alá került zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodar polgármestere vasárnap este azt írta a Maxon, hogy az ukrán fegyveres erők lerombolják a város környéki transzformátorállomásokat, megpróbálva ezzel áramellátási blokád alá vonni a települést. Közölte, hogy a javítási munkálatok folyamatosak, az ellátást sikerül gyorsan helyreállítani.
Az atomerőmű területét és létesítményeit, valamint Enerhodart a helyi hatóságok szerint április vége óta rendszeresen érik ukrán támadások.
Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggel azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 123 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 13 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőterek forgalmát.
(MTI)