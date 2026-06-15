Külföld :: 2026. június 15. 09:40 ::

Tokió és London elmélyíti a gazdasági biztonságot és az új technológiákat érintő együttműködését

Japán és Nagy-Britannia a gazdasági biztonságot és az új technológiákat érintő együttműködés elmélyítéséről állapodott meg, valamint jelentős japán beruházásokról döntött a brit gazdaságban - közölték a két ország vezetőjének londoni találkozóját követően kiadott közös nyilatkozatban.

A dokumentum szerint Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő megállapodott abban, hogy fokozzák az együttműködést a kritikus nyersanyagok ellátási láncainak biztonsága, az energiaipar, a védelem, valamint a mesterséges intelligencia és más csúcstechnológiai ágazatok területén.

A japán kormányfő vállalta, hogy japán vállalatok több mint 9 milliárd font értékben fektetnek be brit infrastrukturális és pénzügyi szolgáltatási projektekbe, továbbá akár 9 milliárd font értékű tengeri szélerőmű-fejlesztéseket is támogatnak. A brit kormány szerint az új beruházások munkahelyeket teremthetnek, erősíthetik a megújulóenergia-szektort és hozzájárulhatnak az ország energiabiztonságához.

A felek aláírták a gazdasági biztonsági együttműködésről szóló közös nyilatkozatot, amelyet a Japán-Brit Határtechnológiai Partnerség elnevezésű kezdeményezés egészít ki. Ez a program egyebek mellett a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a védelmi ipar, az űripar, a robotika, a polgári célú nukleáris együttműködés és a kiberbiztonság területére terjed ki.

A védelmi együttműködés részeként Japán és Nagy-Britannia megállapodott a Japán, Nagy-Britannia és Olaszország közös programjában készülő új generációs vadászgép fejlesztésének felgyorsításáról. Tokió és London szerint a fokozódó biztonsági kihívások, köztük az orosz és az észak-koreai fenyegetések indokolják a szorosabb együttműködést.

A találkozóhoz kapcsolódó üzleti fórumon több szándéknyilatkozatot is aláírtak japán és brit vállalatok, köztük a nukleáris energia és a kiberbiztonság területén. Megállapodás született továbbá a japán félvezetőgyártó vállalat, a Rapidus Corporation és a brit félvezetőipari fejlesztési szervezet között a jövőbeli együttműködés erősítéséről.

A közös nyilatkozat külön kitért a kritikus ásványkincsek exportjának korlátozására is. A felek "súlyos aggodalmukat" fejezték ki a gazdasági kényszerítés és az önkényes exportkorlátozások miatt. A kérdés különösen fontos Japán számára, amely az utóbbi időszakban a kínai exportkorlátozások miatt igyekszik diverzifikálni a technológiai és védelmi ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagok beszerzését.

Takaicsi európai körútjának következő állomása Olaszország lesz, ezt követően pedig részt vesz a hét vezető ipari országot tömörítő G7 csúcstalálkozóján Franciaországban.

(MTI)