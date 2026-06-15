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Programajánló
::
2026. június 15. 08:59
::
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A CitizenGO magyarországi vezetője a Fekete István Szabadegyetemen
Csütörtökön 18 órakor kezdődik az előadása.
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11:49
Júliusra halasztották a magyar nőket szexuálisan bántalmazó marokkóiak ítéletét Szicíliában
11:34
Megtiltja a 16 éven aluliak közösségimédia-használatát a brit kormány
11:03
Trump: megállapodtunk Iránnal, hadd áramoljon a
kőolaj!
10:48
Négy év börtönre ítélték a norvég koronaherceg erőszaktevő mostohafiát
10:13
Elment a társfőkutya kedve az országos politikától, nem is indul újra a
pártvezetésért
09:56
Orbán Anita: az áprilisi választások eredménye Európába való visszatérésünket jelenti
09:40
Tokió és London elmélyíti a gazdasági biztonságot és az új technológiákat érintő együttműködését
09:17
Országos közúti ellenőrzési akció zajlik a héten - pénteken maratonnal
08:59
A CitizenGO magyarországi vezetője a Fekete István
Szabadegyetemen
08:41
A Tula környéki lakóövezetek és az Enerhodar környéki transzformátorállomások sincsenek biztonságban az ukrán drónoktól
08:25
Tíz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
08:07
Erősödéssel kezdte a hetet a forint
07:26
Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le Missouri államban, minden utas életét vesztette
06:54
Megérkezik a nyár első hőhulláma a héten
23:31
A Bűnvadászok bizonyítja, hogy ellenzékben a radikális hang a nyerő
22:58
A Marvel adatbázis - Heti progresszió (CCCXXXVII.
rész)
22:31
Kreml: Trump közölte Putyinnal, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az EU-ra és Kijevre
21:49
Méltó módon bántak a rendőrök az ámokfutó budapesti sofőrrel
21:02
Könnygázzal oszlatta Genfben a rendőrség az éviani G7-csúcstalálkozó ellen tüntetőket
20:44
A klasszikus ügyvédi iroda, ahol mindenkinek segítenek (x)
20:11
Bűnvadászok: no-go zóna túra Tiszavasváriba és
Hevesre
19:25
Lunka Rikárdó nevű 18 éves véglényt keres a rendőrség emberölés miatt
19:12
Elutasították népszavazáson a svájciak a népesség számának korlátozását
18:32
Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi
17:58
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Utoljára frissítve: 2026. 06. 15. 11:33:35
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