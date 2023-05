Amint azt hírül adtuk, a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről. A vállalkozás együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést, 40 millió forintra mérsékelve ezzel a bírságot.

Schobert a Blikknek szólalt meg minderről:

Eddig bírtam, visszavonulok. Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni. Ez a kampány olyan most, mintha eddig végig hazudtam volna, közben a visszajelzések és a klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszerem.