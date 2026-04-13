Anyaország :: 2026. április 13. 11:52 ::

Itt vannak a Fidesz legnagyobb nevei, akik veszítettek vasárnap

A teljes feldolgozottsághoz közelítő választási adatok szerint a következő Országgyűlés összetétele:

Tisza Párt – 45 listás, 93 egyéni, összesen 138 mandátum,



Fidesz–KDNP – 42 listás, 13 egyéni, összesen 55 mandátum,



Mi Hazánk – 6 listás mandátum.



Fotó: Menczer Fb-oldala

Navracsics Tibor a választás előtt bejelentette, hogy visszavonul a politikától, ha az egyéni választókerületében nem jár sikerrel. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter ennek megfelelően nem is szerepelt a Fidesz–KDNP listáján. Navracsics Tibor a Tapolca-központú, Veszprém 3-as választókerületben Balatincz Pétertől szenvedett vereséget. A Tisza Párt politikusa az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa.

Tuzson Bence súlyos vereségbe futott bele – 61 százalék kontra 31 százalék – a Dunakeszi-központú, Pest 5-ös választókerületben a tiszás Miskolczi Orsolya ellen, aki civilben jogász. Az igazságügyi miniszter a listán a 49. helyet foglalta el, tehát nem lesz belőle parlamenti képviselő.

Hankó Balázs szintén miniszteri pozícióból kampányolva veszített. A kulturális és innovációs tárca vezetője a Gödöllő központú, Pest 6-os választókerületben hasalt el. A győztes a tiszás László Endre Márton, aki egy mentőautókat gyártó cég vezetője. Hankó Balázs listás mandátummal sem vigasztalódhat, az 51. helyen találkoztunk a nevével.

Menczer Tamás sem tudta megtartani egyéni mandátumát. A korábbi államtitkár, a Fidesz kommunikációs igazgatója Bujdosó Andreától, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetőjétől szenvedett vereséget a Pilisvörösvár-központú Pest 3-as választókerületben. Menczer Tamás ettől függetlenül tagja lesz a következő Országgyűlésnek, a listán a bejutó 36. helyen állt.

Vitályos Eszter szintén veszített egyéniben. A kormányszóvivő a Szentendre-központú, Pest vármegye 4-ben maradt le a tiszás Tóthmajor Balázs pénzügyi elemzőtől. Vitályos Eszter a listán csak a 48. helyet kapta, ami a jelenlegi adatok szerint nem ér mandátumot.

Tállai András 1998 óta volt országgyűlési képviselő, valamint több ciklus óta államtitkár. A politikus hétszer nyert Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, viszont a 7-es számú, Mezőkövesd-központú választókerületben vasárnap legyőzte a tiszás Csézi Erzsébet, aki énekesi pályafutás után érkezik a politikába. Tállai András a Fidesz–KDNP listáján a 79. helyen volt, így nem lesz tagja az új Országgyűlésnek.

Nagy István agrárminiszter is veszített egyéniben. A politikus 2010 óta országgyűlési képviselő, zsinórban négyszer nyert Győr-Moson-Sopron vármegyében. A Mosonmagyaróvár-központú választókerületben Porpáczy Krisztina győzött, aki eddig háziorvos volt. Nagy István listáról sem kap mandátumot, az 50. helyen szerepelt a neve.

Pócs János is elbukta parlamenti mandátumát. A politikus 2010 óta verhetetlen volt a Jász-Nagykun-Szolnok 2-es számú választókerületben, viszont vasárnap a tiszás Halmai Ferenc Tibor vitte el a Jászberény-központú mandátumot, aki eddig a közszolgálatban dolgozott. Pócs János a listán a 122. helyen volt, a következő ciklusban nem lesz parlamenti képviselő.

Rétvári Bence a lista 29. pozíciójából ugyan bejutott az Országgyűlésbe, viszont az egyéni mandátumát elbukta. A Vác-központú, Pest vármegye 11-es választókerületet elvitte a tiszás Szimon Renáta, aki civilben hitelközvetítő.

Takács Péter egészségügyi államtitkár a mostani adatok alapján szoros küzdelemben maradt alul a Pápa-központú, Veszprém 4-es választókerületben Ujvári Szilviával szemben. A Tisza Párt politikusa eddig külkereskedelmi vezető volt.

Legutóbb 32 éve jutott be ilyen kevés fideszes a parlamentbe

55 képviselője lehet a Fidesznek a választás nem végleges eredményei alapján a jelen állás szerint. Ezzel a mandátumok 27,6 százalékát szerezték meg a parlamentben, ennél legutóbb 32 éve, 1994-ben jutott be arányaiban kevesebb fideszes képviselő az akkor még 386 tagú parlamentbe.

Ha a listás szavazatarányt nézzük, akkor 1998 óta ez a leggyengébb eredményük, akkor listán 29,48 százalékot kaptak, szemben a mostani, jelen állás szerint 38,43 százalékukkal, de akkor a még kétfordulós választáson az FKGP visszalépéseinek hála a mandátumok 38 százalékával az övék lett a legnagyobb parlamenti frakció, és az FKGP-vel koalícióban Orbán Viktor Magyarország addigi legfiatalabb miniszterelnöke lehetett.

A Fidesz nem csak önmagához mérten szerepelt le vasárnap. A 2010-es győzelmük után átalakított választási szabályok szerint lezajlott választások még sosem volt ekkora kormánytöbbség. Még az ellenzéki szempontból katasztrofális kudarcba torkollt 2022-es választáson sem, ahol a teljes ellenzéki összefogás ellenére listán csak 34,44 százalékos eredményt értek el, de 19 egyéni választókerületet megnyerve így is 57 mandátumot szereztek végül a parlamentben.

2014-ben, amikor a Fidesz a számára legideálisabb felállásban egy megosztott ellenzékkel került szembe, a baloldali összefogás, a Jobbik és az LMP együtt 66 képviselői helyet, igaz, csak 10 egyéni mandátumot szerzett. A Fidesznek a pillanatnyi állás szerint 13 egyéni mandátuma van, de legalább két választókerületben nagy esély van rá, hogy a szombatig befutó külképviseleti szavazatokkal és az átjelentkezők szavazataival a Tisza átfordíthatja az eredményt. 2018-ban az ellenzék pártjai 14 egyéni mandátumot nyertek. Listán együttesen 45,14 százalékot szereztek, ami 50 mandátumra volt elég, így összesen 64 mandátumuk volt.

(Index - Telex nyomán)