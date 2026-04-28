"A Mi Hazánk fogja vezetni az egyik legfontosabb és legizgalmasabb parlamenti bizottságot"

A Mi Hazánk fogja vezetni az egyik legfontosabb és legizgalmasabb parlamenti bizottságot, a Nemzetbiztonsági Bizottságot. Dr. Apáti István alelnökünket jelöltük a tisztségre. A Tisza Párt és a Fidesz-KDNP is támogatta a javaslatunkat - jelentette be X-oldalán a Mi Hazánk elnöke.

Toroczkai László azt írja, első intézkedésük lesz, hogy kivizsgáltatják, milyen külföldi beavatkozások történtek a magyarországi választások befolyásolására. Elfogadhatatlannak nevezte azt is, hogy magyar minisztereket külföldi titkosszolgálatok lehallgatnak, és mindezt a kampány részévé teszik. Ki kell vizsgálni továbbá bármelyik ország (legyen nyugaton, keleten, délen, északon) beavatkozását a választási kampányba. Szintén elfogadhatatlan a Meta politikai befolyásolási gyakorlata is - szögezte le.

"Szintén ki kell vizsgálni, hogy használták-e a magyar titkosszolgálatokat belpolitikai célokra, megfigyeltek-e ellenzéki politikusokat. Tekintettel arra, hogy a kampányban derült ki, hogy még az autómba is nyomkövetőt tettek 2015-ben, amikor polgármester voltam, élünk a gyanúperrel, hogy voltak ilyen esetek" - tette hozzá a pártelnök.





Első intézkedésünk lesz, hogy… ❗️A Mi Hazánk fogja vezetni az egyik legfontosabb és legizgalmasabb parlamenti bizottságot, a Nemzetbiztonsági Bizottságot. Dr. Apáti István alelnökünket jelöltük a tisztségre. A Tisza Párt és a Fidesz-KDNP is támogatta a javaslatunkat.Első intézkedésünk lesz, hogy… pic.twitter.com/l7yexA7ytX April 28, 2026

Frissítés: a Tisza elutasította, hogy a kupolacsarnokban tegyenek esküt

Az MTI beszámolója a mi hazánkos sajtónyilatkozatokról:

Apáti Istvánt, a Mi Hazánk Mozgalom politikusát jelölik a most kezdődő ciklusban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának élére. A párt azt tervezi, hogy a testületben több vizsgálatot kezdeményeznek, egyebek mellett arról, történt-e beavatkozás az április 12-i választásba - közölte újságírókkal a parlament alakuló ülését előkészítő keddi egyeztetésről távozva Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető.

Jelezte: a beavatkozási kísérletek között vizsgálni kell, "melyik külföldi állam hallgatott le magyar kormánytagokat, minisztereket", majd szivárogtatta ki az elhangzottak leiratát, akárcsak azt, volt-e bármi köze Magyarországhoz és a választáshoz a Szerbiában, a Török Áramlat gázvezeték közelében talált robbanóanyagnak.

Feltárandónak nevezte a Facebook mögött álló Meta szerepét, ahogyan a magyarországi titkosszolgálatok választással kapcsolatos működését is.

Minden politikai beavatkozás, ami a magyarországi titkosszolgálatokhoz köthető, az elfogadhatatlan - jelentette ki Toroczkai László, elutasítva "bármilyen jellegű politikai visszaélést", irányuljon az bármely párt ellen.

A politikus elmondta: a nemzetbiztonsági bizottság élére Apáti Istvánt jelölik, a művelődési bizottság alelnöki tisztségét pedig Szabadi Istvánnal töltik be. Emellett hat bizottságban kapott helyet a hattagú Mi Hazánk-frakció.

A Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője kifogásolta, hogy a másik két párt felrúgta azt a korábban kötött, "nagyon pozitív" megállapodást, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le esküjüket.

Közlése szerint míg hétfőn a Fidesz-KDNP kétharmada által megválasztott közjogi méltóságok alkotta Szent Korona Testület nem járult hozzá, hogy erre az alkalomra a parlament üléstermébe vigyék a koronát, most a Tisza delegációja utasította el, hogy az Országház kupolacsarnokában kerüljön sor erre az ünnepélyes eskütételre aktusra.

Ennek következtében, mondta, várhatóan csak frakciója tagjai tesznek "fakultatív módon" esküt a Szent Korona előtt.

Apáti István azt hangsúlyozta: a nemzetbiztonsággal foglalkozó testület vezetését "elérhető maximumnak" tekintik. Felidézte: négy éve is szerették volna megkapni a testület vezetését, de akkor nemhogy tagot nem delegálhattak ide, de még tanácskozási joggal sem vehettek részt a testület munkájában.

Jelezte: a választások külföldi befolyásolására tett kísérleteket attól függetlenül vizsgálni fogják, hogy mely állam áll azok mögött.

Azt ígérte: a testület ülésein szereplő témák kapcsán minden nem titkos kérdésről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

Nem úgy képzelem el a nemzetbiztonsági bizottsági elnöki működésemet, hogy olyan titkos lesz a munkám, hogy én sem fogok tudni róla, hogy pontosan mikor mi történik - jelentette ki Apáti István.

Az MTI kérdésére úgy nyilatkozott: pártjához hasonlóan mindig is kiemelt kérdésként kezelték az egykori ügynökakták nyilvánosságát. Nagyon komoly kíváncsiság hajt minket ebben a tekintetben is - jelentette ki, hozzátéve, nem fogják gátolni e dokumentumok nyilvánosságra kerülését.

Mint mondta, legfőbb ideje annak, hogy 36 évvel az "elsikkasztott, elhazudott rendszerváltás" után megtegyék e téren, amit lehet.