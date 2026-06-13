Külföld :: 2026. június 13. 22:36 ::

Polgármestert lőttek agyon Mexikóban

Ismeretlen fegyveresek agyonlőtték szombaton a dél-mexikói San Miguel Amatitlán település polgármesterét - közölte Oaxaca szövetségi állam ügyészsége.

Egyelőre nem világos, mi állhatott José Ángel Bravo Martínez meggyilkolása hátterében.

Oaxaca államban gyakoriak az összetűzések szervezett bűnözői csoportok között a kábítószer-csempészeti útvonalak feletti ellenőrzés miatt.

Salomón Jara, Oaxaca kormányzója elítélte a gyilkosságot, és fogadkozott, nem engedik, hogy az erőszak felülkerekedjen a törvényen.

A helyi hatóságok közölték, hogy a rendőrség különleges alakulatai nagy erőkkel keresik az elkövetőket.

Mexikóban nem ritkák a polgármesterek és önkormányzati képviselők elleni támadások, sok esetben az elkövetők a szervezett bűnözéshez köthetők. Az utóbbi 20 évben csaknem száz polgármestert gyilkoltak meg Mexikóban. Legutóbb a Michoacán állambeli Uruapan város polgármestere, Carlos Manzo elleni támadás rázta meg az országot tavaly novemberben.

(MTI)