LMBTQP+, Külföld :: 2026. június 13. 21:40 ::

Idén is túl láthatónak bizonyult a bécsi "Szivárvány Parádé"

A szervezők szerint mintegy 320 ezren vettek részt szombaton Bécsben a 30. Szivárvány Parádén, hogy "kiálljanak a homoszexuálisok, biszexuálisok, transzneműek és más szexuális kisebbségek tagjainak jogai mellett".

A bécsi körgyűrűn megrendezett felvonulás egyik szervezője, Katharina Kacerovsky-Strobl az APA osztrák hírügynökségnek azt mondta: az LMBTQIA+ közösség jogai nyomás alatt állnak, ezért a kiállás ma átpolitizáltabb, mint évekkel ezelőtt.

"Nem lehet küzdeni az ellen, ami létezik. Mindig is lesznek LMBTQI-emberek és szivárványcsaládok, illetve olyanok, akik kiállnak a szabadságért, az egyenjogúságért és a láthatóságért. A Pride soha nem csak egy buli volt, hanem tüntetés is, valamint annak a bizonyítéka, hogy a szeretet és az összetartás erősebb, mint a rombolás bármilyen formája" - mondta Kacerovsky-Strobl.

Ann-Sophie Otte, a HOSI Wien, Ausztria legnagyobb "leszbikus, meleg és biszexuális" egyesületének elnöke arról beszélt, hogy végre konkrét intézkedéseket várnak el az államtól: "átfogó diszkrimináció elleni fellépést, a gyűlölet-bűncselekmények elleni nemzeti akcióterv végrehajtását és a konverziós terápiák betiltását". "Mindezek nem különleges kívánságok, hanem emberi jogok" - fogalmazott.

A bécsi Szivárvány Parádé minden évben a legnagyobb tömegeket vonzó demonstráció Ausztriában. Az idei rendezvény mottója, a "Látható 1996 óta" a 30. évfordulóra utal. Az egykori viszonylag kisebb létszámú tiltakozó felvonulás mára több százezres rendezvénnyé nőtte ki magát az osztrák fővárosban.

(MTI nyomán)