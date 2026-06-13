Háború :: 2026. június 13. 22:47 ::

Trump békeszappanoperája folytatódik: vasárnap aláírhatják a megállapodást Iránnal

Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Irán várhatóan vasárnap fogja aláírni a megállapodást, ami a több hónapig tartó tárgyalássorozat eredménye lehet, írja a Politico nyomán a Telex.

Trump ezt a TruthSocialön jelentette be , azt írta: a megállapodást holnapra ütemezték, ami után a Hormuzi-szoros azonnal, mindenki számára nyitva áll majd.



Fotó: Julia Demaree Nikhinson / AP

„A megfelelő időben, amikor minden nyugodt lesz, bemegyünk, és elszállítjuk a nukleáris port, amelyet mélyen a hatalmas gránithegyek alatt rejtettek el. Mindez gyönyörű B–2-es bombázóinknak és zseniális pilótáiknak köszönhető. Az anyagot felhígítjuk és megsemmisítjük, akár Iránban, akár az Egyesült Államokban. Várakozással tekintünk az Iránnal és az egész Közel-Kelettel való hosszú távú együttműködés elé” – írta.

Az amerikai elnök finoman meg is fenyegette az irániakat: azt is írta, hogy remélhetőleg ez a folyamat gyorsan, könnyen és zökkenőmentesen zajlik majd, de ha mégsem, akkor a rendelkezésükre áll egy végső alternatíva, amit remélhetőleg soha többé nem kell alkalmazniuk.

Pénteken Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is azt mondta: még soha nem volt ilyen közel az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás. A folyamatban közvetítő szerepet betöltő Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök szerint is jól alakul a helyzet, mint elmondta, „a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét már kidolgozták”.