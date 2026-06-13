Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok és Irán várhatóan vasárnap fogja aláírni a megállapodást, ami a több hónapig tartó tárgyalássorozat eredménye lehet, írja a Politico nyomán a Telex.
Trump ezt a TruthSocialön jelentette be, azt írta: a megállapodást holnapra ütemezték, ami után a Hormuzi-szoros azonnal, mindenki számára nyitva áll majd.
„A megfelelő időben, amikor minden nyugodt lesz, bemegyünk, és elszállítjuk a nukleáris port, amelyet mélyen a hatalmas gránithegyek alatt rejtettek el. Mindez gyönyörű B–2-es bombázóinknak és zseniális pilótáiknak köszönhető. Az anyagot felhígítjuk és megsemmisítjük, akár Iránban, akár az Egyesült Államokban. Várakozással tekintünk az Iránnal és az egész Közel-Kelettel való hosszú távú együttműködés elé” – írta.
Az amerikai elnök finoman meg is fenyegette az irániakat: azt is írta, hogy remélhetőleg ez a folyamat gyorsan, könnyen és zökkenőmentesen zajlik majd, de ha mégsem, akkor a rendelkezésükre áll egy végső alternatíva, amit remélhetőleg soha többé nem kell alkalmazniuk.
Pénteken Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is azt mondta: még soha nem volt ilyen közel az Egyesült Államokkal kötendő megállapodás. A folyamatban közvetítő szerepet betöltő Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök szerint is jól alakul a helyzet, mint elmondta, „a békemegállapodás végleges, mindkét fél által elfogadott szövegét már kidolgozták”.
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