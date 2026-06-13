Friss hírek :: 2026. június 13. 23:20 ::

Gázolt a vonat Tápiógyörgyénél

Elgázolt egy embert a Budapest irányába közlekedő vonat szombat éjjel Tápiógyörgyénél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.

A tájékoztatás szerint a szerelvényen tizennégyen utaztak. A nagykátai hivatásos tűzoltók segítettek az utasok biztonságos leszállásában.

A Mávinform közlése szerint a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon közlekedő vontok menetideje kis mértékben megnövekedhet, mert a baleseti helyszínelés idején a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

Tápiógyörgyén a Szilvási úti vasúti átjáró átmenetileg nem használható, azt a vonat elzárja - írták.

(MTI)