Külföld :: 2026. június 13. 23:01 ::

A pápa megújította a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait

XIV. Leó pápa elfogadta a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság működésére és feladataira vonatkozó szabályzat megújítását - jelentette be a Vatikán szombaton.

A testület 2014-ben alakult, majd 2015-ben tartotta meg első plenáris ülését, amely lefektette az egyházmegyék számára ajánlott egységes és globális gyermekvédelmi alapelveket és megelőzési irányelveket.

Több mint tíz év elteltével a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság szabályzatát megújították. A dokumentumot XIV. Leó pápa májusban írta alá, de a szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra.

Az új alapszabályt a pápa a következő három évre fogadta el. A bizottság céljai nem módosultak: továbbra is az egész világon a kiskorúak és általában a sérülékeny emberek védelmét kell biztosítania.

Thibault Verny érsek, a huszonhárom tagú bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az új alapszabály erősebb szerepet biztosít az intézménynek, pontosítja mandátumát, szerkezetét és cselekvési módozatait.

Verny érsek szerint a középpontba kerül az áldozatok és túlélők meghallgatása, a gyermekvédelmi terület szakembereinek bevonása, valamint a helyi egyházak tapasztalatainak felhasználása.

(MTI)