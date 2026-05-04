Márciusban is emelkedtek a termelői árak

Márciusban emelkedtek a termelői árak, a belföldi értékesítés árai 1,2 százalékkal, az exportértékesítéséi 1,3 százalékkal növekedtek, az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál - közölte hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A belföldi árak négy hónap csökkenés után először emelkedtek márciusban.

Az előző havihoz mérve a belföldi értékesítési árak 3,3, az exportértékesítési árak 4,2 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 3,9 százalékkal nőttek.

A belföldi értékesítés árak átlagosan 1,2 százalékkal emelkedésén belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,6 százalékkal nőttek, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 1,7, a fogyasztási cikkeket gyártókban 1,1 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártókban nem változtak.

Az ipari exportértékesítési árak 1,3 százalékkal nőttek, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,8 százalékkal csökkentek, ellenben a nemzetközi környezet miatt a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 20,2 százalékkal magasabbak voltak.

Január-márciusban a belföldi értékesítés árai 1,5, az exportértékesítéséi 1,7 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,6 százalékkal csökkentek a tavalyi első negyedéviekhez képest.

(MTI)