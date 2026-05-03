Anyaország :: 2026. május 3. 23:19 ::

Most éppen azon megy a vita, mikor és milyen bulikák legyenek a rendszerváltó népünnepélyen

Rendszerzáró "örömkoncertet" hirdetett Karácsony Gergely jövő péntekre, hogy az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése előtt elbúcsúztassák a NER-t. Hamar kiderült, hogy Magyar Péternek nem tetszik az ötlet. A Tisza Párt elnöke udvariatlannak és károsnak nevezte, hogy a főpolgármester rászervezett az ő szombati rendszerváltó népünnepélyükre, és szokás szerint kommentben üzent Karácsonynak – írja a Telex.

„A Hála nektek! rendezvényt azért tervezzük a május 8-i pénteki napra, hogy ne zavarja az új Országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket május 9-én” – reagált a leendő miniszterelnök kommentjére a Főpolgármesteri Hivatal a Telex megkeresésére. Azt írták: „a felvetéseket megfontolva keressük a mindenkinek megfelelő megoldást, amiről időben adunk tájékoztatást”.



Fotó: Németh Kata/Papajcsik Péter/Index

Azt nem árulták még el, hogy mi lehet a mindenkinek megfelelő megoldás.

Az új Országgyűlés május 9-én 10 órakor alakul meg. A Tisza Párt „egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre” készül Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton. Karácsony Gergely az előtte lévő nap estéjére hirdetett meg egy rendszerzáró "örömkoncertet" a pesti rakpartra.