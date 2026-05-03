Rendszerzáró "örömkoncertet" hirdetett Karácsony Gergely jövő péntekre, hogy az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése előtt elbúcsúztassák a NER-t. Hamar kiderült, hogy Magyar Péternek nem tetszik az ötlet. A Tisza Párt elnöke udvariatlannak és károsnak nevezte, hogy a főpolgármester rászervezett az ő szombati rendszerváltó népünnepélyükre, és szokás szerint kommentben üzent Karácsonynak – írja a Telex.
„A Hála nektek! rendezvényt azért tervezzük a május 8-i pénteki napra, hogy ne zavarja az új Országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket május 9-én” – reagált a leendő miniszterelnök kommentjére a Főpolgármesteri Hivatal a Telex megkeresésére. Azt írták: „a felvetéseket megfontolva keressük a mindenkinek megfelelő megoldást, amiről időben adunk tájékoztatást”.
Azt nem árulták még el, hogy mi lehet a mindenkinek megfelelő megoldás.
Az új Országgyűlés május 9-én 10 órakor alakul meg. A Tisza Párt „egy egész napos rendszerváltó népünnepélyre” készül Budapesten, a Kossuth téren és a Parlament előtti rakparton. Karácsony Gergely az előtte lévő nap estéjére hirdetett meg egy rendszerzáró "örömkoncertet" a pesti rakpartra.