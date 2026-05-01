Anyaország :: 2026. május 1. 11:56

Úgy tűnik, mehetnek dolgozni a "Mekibe" a legócskább fideszes propagandisták

A Telex értesülései szerint a Tisza választási győzelme után bizonytalanná vált a Fidesz-propagandát közvetítő Megafon Központ jövője. Több forrás azt állítja, hogy a szervezetnél jelenleg legfeljebb egy hónapra elegendő forrás áll rendelkezésre a fizetésekre, és pénzhiány miatt elbocsátások kezdődhetnek, illetve már el is indultak.



Lejárt az ötmilliárdos támogatások kora

A Megafon 2020 óta működik, Kovács István vezetésével, és szorosan kapcsolódik a Patrióta YouTube-csatornához. Ezek az elmúlt években jelentős összegeket költöttek kormánypárti tartalmak és influenszerek népszerűsítésére. A Telex úgy tudja, hogy a szervezetnél és a Patriótánál is bizonytalanok a folytatást illetően, felsőbb szinteken sem világos, hogy hogyan működhetnek tovább a kormányváltás után. A Megafon a sajtó megkereséseire nem reagált.

Nemrégiben a Magyar Hang is úgy értesült, hogy a Megafonnál és a Patriótánál egyaránt leépítések kezdődtek. Forrásaik szerint minden szinten küldtek el dolgozókat – a szerkesztőktől a technikai munkatársakig –, és az érintetteknek már nem kell munkába járniuk. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a két "tartalomgyártó" teljesen megszűnik.

A lap azt írta, hogy az elbocsátásokat több forrás is megerősítette, ugyanakkor az érintettektől ellentmondásos nyilatkozatok érkeztek az intézkedések mértékéről és a szervezetek jövőjéről.

Frissítés: rekordbevétel mellett rekordveszteség

Érdekes ellentmondás feszül a Megafon pénzügyi beszámolói és a jelenlegi válság között. A 444 rámutatott, hogy a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-nek 2024-ben még „rekordéve” volt:

tavaly 5,8 milliárd forintból gazdálkodhattak az előző évi 4,6 milliárd forint után.

A szervezet működését szinte teljes egészében "kapott támogatásokból" (értsd: közpénzmilliárdokból - a szerk.) fedezték, ám a hatalmas összegek ellenére a fenntarthatóság elmaradt.

A propaganda alkonya?

A 2020-ban alapított Megafon Központ elsődleges feladata az Orbán-kormány üzeneteinek agresszív terjesztése volt a közösségi médiában. Csak tavaly szeptemberben − a Meta politikai hirdetési tilalma előtt − 138 millió forintot költöttek el Facebook-hirdetésekre.

A Patrióta csatorna pedig a fideszes "elit" exkluzív platformjává vált; maga Orbán Viktor is ott értékelte először részletesen a választási kudarcot. (És kivételesen még enyhén kényelmetlen kérdéseket is kapott, ugyanakkor simán szó nélkül hagyták pl. azt a hazugságát, hogy ő soha nem tűrt meg semilyen korrupciót, vagy azt a képtelenséget, hogy egyetlen dolgot csináltak rosszul a 16 év alatt: gyorsabban meg kellett volna építeni Paks 2-t... - a szerk.)

A jelenlegi helyzetre rálátó források szerint azonban a Megafon jövője sötét. A vezetés egyelőre nem válaszolt a leépítéseket firtató kérdésekre, de a belső hangulat borúlátó. Úgy tűnik, az ötmilliárdos támogatások kora lejárt, és a szervezetnek − ha egyáltalán fennmarad − drasztikusan át kell alakulnia a megváltozott politikai környezetben.

(24 - Index nyomán)