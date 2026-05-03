2026. május 3. 16:43

Királyegyházán tömegverekedéssel telt a majális

A bama.hu információi szerint óriási tömegverekedés tört ki egyelőre tisztázatlan okokból az éjszaka során Királyegyházán, az előre meghirdetett IDEÁL bulin – olvasható a honlapon.

A lap úgy tudja, hogy egy másik településről érkező "társaság" lapátokkal és baseball ütőkkel esett neki a helyieknek, egy kidobó lehetett a célpont, ám többen a védelmére keltek és tömegverekedés tört ki.

A helyiektől úgy tudjuk, hogy teljes útzár volt érvényben este 23 órakor az érintett területen, ahova nagy erőkkel érkeztek ki a hatóságok – több rendőrautó és mentőautó vonult ki, de eddigi, egyelőre meg nem erősített információink szerint kommandós egységeket is bevetettek, hogy megfékezzék az indulatokat – írták.