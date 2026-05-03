Külföld :: 2026. május 3. 18:44

Svédország feltartóztatott egy "gyanús tankert" a Balti-tengeren

A svéd parti őrség feltartóztatott a Balti-tengeren egy tankhajót, amely feltételezhetően az orosz árnyékflottához tartozik - közölték vasárnap a svéd hatóságok.

A szíriai zászló alatt hajózó, Jin Hui nevű tankert svéd felségvizeken, Trelleborg városától délre állították meg, majd a hatósági emberek felszálltak fedélzetére.

A svéd rendőrség és parti őrség előzetes vizsgálatot indított a hajó rossz műszaki állapota miatt.

Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter az X-en arról számolt be, hogy a hajó vélhetőeleg az orosz árnyékflottához tartozik. Az orosz árnyékflotta kifejezést gyakran elavult, rossz állapotban lévő, megfelelő biztosítás nélküli és homályos tulajdonviszonyok között hajózó vízijárművekre alkalmazzák, amelyekkel Moszkva az ellene kirótt nyugati szankciókat kerüli meg.

A parti őrség közölte, hogy a hajó regisztrációja körül egy sor szabálytalanságot véltek felfedezni. Ezért azt feltételezték, hogy a tanker hamis zászló alatt közlekedik, és nemzetközi előírásokat is megsért. A szóban forgó hajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáin is szerepel. A beszámoló szerint a tanker nem szállított rakományt, s útjának célja sem ismert.

Svédország az idén már az ötödik ilyen gyanús hajót tartóztatta fel. A legénységek tagjai ellen büntetőeljárás indult.

(MTI)