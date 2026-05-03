2026. május 3. 19:10

Eltűnt két jenki katona egy marokkói hadgyakorlaton

Eltűnt két amerikai katona az Afrikai Oroszlán fedőnevű hadgyakorlaton Marokkóban - közölte vasárnap az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága (Africom) és a marokkói hadsereg.

A tájékoztatás szerint az amerikai, marokkói, valamint a hadgyakorlaton részt vevő partnerországok alakulatai légi, szárazföldi és tengeri keresőműveletet indítottak a dél-marokkói Tan Tan városnak térségében, a Cap Draá kiképzőlétesítmény közelében eltűnt katonák fellelésére.

A marokkói hadsereg szerint a két katonának egy sziklaszirtnél veszett nyoma.

Az Afrikai Oroszlán az Africom legnagyobb éves hadgyakorlata, amelynek célja az amerikai erők, a többi NATO-tagállam és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása.

A gyakorlat idén április 27-től május 8-ig tart Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában, több mint 40 országból mintegy 5000 katona részvételével.

