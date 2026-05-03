Külföld, Gazdaság :: 2026. május 3. 14:00 ::

Csődöt jelentett egy népszerű fapados légitársaság

Megvan az olajválság első nagyobb áldozata: az olcsó jegyárak miatt rendkívül népszerű, amerikai fapados légitársaság, a 34 éve működő Spirit Airlines csődbe ment. A közel-keleti háború és a magas kerozinárak az utolsó csapást mérték a vállalatra – szombaton váratlanul lehúzták a rolót, töröltek több ezer járatot, utasok tömegeit hagyták a földön, de már az ügyfélszolgálat is elnémult – írja az Economx.

Több mint három évtizedes működés után az amerikai fapados légitársaság, a Spirit Airlines váratlanul megszűnt: a cég szombaton bejelentette, hogy minden járatukat törölték, és az ügyfélszolgálatot is felfüggesztették. Az utasokat arra kérték, hogy ne jöjjenek a repülőterekre – adta hírül a Berliner Zeitung.

Azt is közölték, hogy megkezdték az üzleti tevékenységük „rendezett leépítését”. Ennek részeként a hitelkártyával vásárolt jegyek visszatérítése automatikusan történik, más légitársaságoknál azonban nem biztosítanak segítséget az átfoglaláshoz.

A cég piaci jelentőségét mutatja, hogy csak májusra 9 ezer járatot terveztek, míg a hirtelen bezárás körülbelül 17 ezer munkahelyet érint, köztük a Spirit mintegy 14 ezer közvetlen alkalmazottját.

Összességében utasok millióinak kell majd rövid időn belül új járatot találniuk, ami különösen problémás lesz azoknak, akik a tengerentúlra olcsó jegyekkel terveztek utazni – figyelmeztetnek az iparági szakértők.

Ez az első eset 25 év alatt, amikor egy nagyobb amerikai légitársaság teljesen eltűnt a piacról. Az eset szimbolikus: sárga repülőgépeivel és rendkívül olcsó jegyeivel a Spirit az amerikai fapados légi utazás jelképévé vált, most viszont az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború drámai áldozata lett.

A cég ugyan évek óta pénzügyi nehézségekkel küzdött, és a közelmúltban kétszer is csődöt jelentett, de a kaput a háború okozta olajválság, kerozinhiány tette be. A Reuters szerint az iparági média és az elemzők máris a háború és következményeként bekövetkezett első nagyobb légitársasági csődnek nevezik. A Spirit a rendkívül alacsony repülőjegyárak úttörőjének számított, és még a nagyobb cégeket is arra kényszerítette, hogy alacsonyabb alapárakat kínáljanak.

A CNN azt írja, hogy a Spirit az utolsó pillanatig tárgyalt a Trump-adminisztrációval egy mentőcsomagról, egy kulcsfontosságú hitelezői csoport azonban elutasította a tervet. Szakértők szerint várható következmény, hogy megugranak a jegyárak az amerikai útvonalakon, ami az európai utasokat is jelentősen érinti.

Ismert, a február végén kezdődött közel-keleti konfliktus után az olaj- és kerozinárak az egekbe szöktek. Ez Irán Hormuzi-szoros de facto blokádjának volt köszönhető, amelyen a globális olajkereskedelem jelentős része általában áthalad.

A válság más légitársaságokat is sújtja: az American Airlines nemrég kijelentette, hogy a kerozin árának akár egy centes emelése is körülbelül évi 50 millió dolláros többletkiadást jelent, míg a United Airlines akár 11 milliárd dolláros további költségekre is figyelmeztetett.

A nagy légitársaságok eddig magasabb jegyárakkal és kevesebb járattal tudták ellensúlyozni a terhek egy részét, de a fapados modellek az alacsony árrések miatt sorra belebukhatnak, ha elhúzódik az olajkrízis.