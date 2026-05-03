Iránnak teljesen le kell mondania az atomfegyver kifejlesztéséről - írta Johann Wadephul német külügyminiszter az X közösségi oldalon iráni hivatali partnerével tartott vasárnapi telefonbeszélgetését követően.
"Az Egyesült Államok szoros szövetségeseként ugyanazt a célt osztjuk: Iránnak teljesen és ellenőrizhető módon le kell mondania a nukleáris fegyverekről, és haladéktalanul meg kell nyitnia a Hormuzi-szorost" - hangsúlyozta a német politikus.
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter a telefonbeszélgetéssel kapcsolatban mindössze annyit közölt, hogy a regionális és nemzetközi fejleményekről egyeztettek a német tárcavezetővel.
