Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel vasárnap az izraeli hadsereg.
Avihaj Edri szóvivő az X-en közzétett üzenetében a többi között az úgynevezett "sárga vonaltól" 10 kilométerre lévő Nabatijje települést név szerint említette.
Az Izrael és Libanon között létrejött - majd meghosszabbított - tűzszünet ellenére a zsidó állam folyamatosan terrorizálja Libanont.
A "sárga vonal" az a mintegy 10 kilométeres, Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Izrael az ellenőrzést az észak-izraeli ózsidó települések "védelmével" indokolja, Bejrút azonban többször felszólította az izraeli hadsereget, vonuljon ki a térségből.
