Háború, Külföld :: 2026. május 3. 22:24 ::

Feltartóztatott egy hajót az iráni haditengerészet a Hormuzi-szorosban

Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban - közölte vasárnap a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) az X-en.

A tájékoztatás szerint az északi irányba hajózó jármű kapitánya több kisebb csónak támadásáról számolt be 11 tengeri mérföldre (mintegy 20 kilométerre) az iráni Szirik városától nyugatra. A legénység tagjainak nem esett bántódása, s környezetnek okozott károk sem keletkeztek.

A Fársz hírügynökség beszámolója szerint az iráni haditengerészet tartóztatta fel a hajót, hogy ellenőrízzék a jármű iratait. Hangsúlyozták, hogy a hajót nem foglalták le.

Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől. A térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint az Egyesült Államok blokádja eddig 49 hajót tartóztatott fel. Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak.

Donald Trump amerikai elnök áprilisban tűzparancsot adott a mozgékony, apró és nehezen észlelhető iráni járőrhajók megsemmisítésére, amelyek egyebek között aknák elhelyezésére is alkalmasak a Hormuzi-szorosban.

(MTI)