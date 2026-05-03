Háború, Külföld :: 2026. május 3. 15:27 ::

Az ukrán közlekedési infrastruktúra támadásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Az ukrán közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, továbbá lőszerraktárakra, valamint drónok összeszerelésének és indításának helyszíneire mért légi-, drón-, rakéta és tüzérségi csapást az orosz hadsereg - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1230 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok között sorolt fel 19 páncélozott harcjárművet, két 155 milliméteres önjáró tarackot, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, továbbá 740 repülőgép típusú drónt.

Az orosz ellenőrzés alá vont ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Zaporizzsja megyei Kamjanja-Dnyiprovszka településen egy 16 éves fiú életét vesztette az otthona közelében egy pilóta nélküli repülőszerkezet célzott csapásának következtében.

Dróntámadás érte a zaporizzsjai atomerőmű külső sugárzásellenőrző laboratóriumát. Személyi sérülés nem történt, a berendezések kritikus mértékben nem károsodtak, az erőmű és valamennyi rendszer a rendes üzemmódban működik. Voronyezs megyében tűz keletkezett egy meg nem nevezett vállalatban, amelyet eloltottak.

A Fekete-tenger partján fekvő Tuapsze városban, amelynek olajlétesítményeit április 16. óta négy ukrán dróntámadás érte, vasárnap reggelre 15 287 köbméter fűtőolajat, valamint szennyezett talajt és vizet gyűjtöttek össze és szállítottak el, ebből 1620 köbmétert az előző 24 órában. A környezeti katasztrófa következményeinek elhárításán mintegy 750 ember vett rész, 65 műszaki eszközzel.

Az olajterminálon a lángokat szombaton oltották el.

(MTI)