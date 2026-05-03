Extra :: 2026. május 3. 12:31 ::

Furcsa esküvő - Heti progresszió (CCCXXXIII.)

2026 májusának első Heti progressziója is megérkezett közénk, egészen pontosan a szép CCCXXXIII. számmal. A remek aktivistást ezúton is köszönöm kedves olvasóinknak, a hetiprogresszio@kuruc.info címre továbbra is várjuk a beküldött leveleket.

Most pedig ne is húzzuk tovább az időt, álljunk neki az újabb adagnak ezen a szép tavaszi napon.

3. Nem sikerültek túl jól az országgyűlési választások a Kutyapártnak, a rossz szereplés miatt pedig 686 millió forintot kell visszafizetniük. Ha a felszólítást követő 15. napon sem tesznek ennek eleget – a felszólítást még nem kapták meg – akkor először lefoglalják a vagyontárgyaikat, ha pedig az sem fedezi a szükséges összeget, akkor a tisztségviselőkre, egyéni jelöltekre száll a fizetési kötelezettség.

Wáberer György 100 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot, ám az összeget a szervezet visszaküldte neki, Nagy Dávid a Kutyapárt ex-pártigazgatója pedig úgy gondolta, náluk jó helye lenne ennek a pénznek.



Kimaxolták a koldulást

Vagy csak ez lenne a pénzégetés egyik igen látványos, újszerű formája.

2. Roblox Multiverzum nyári tábort szervez a kicsiknek a Logiscool digitális készségekkel foglalkozó iskola, ahol Roblox kódolási ismeretek elsajátítása, szkriptek, objektumok készítése, stb. mellett kooperatív formában tanulhatnak, szocializálódhatnak a jelentkezők.

Ebben nincs is semmi kivetnivaló, csak a hírt beküldő olvasónkkal közösen azt nem értjük, hogy a grafikán miért fekete a népszerűsítő karakter, elvégre magyar gyermekeknek szervezik a nyári tábort.



Ez aztán tényleg multiverzum!

1. Olvasónk csatolt fényképe néhány nappal ezelőtt készült Nyugat-Magyarországon. Az óriásplakát fejmagasságban látható, minden arra közlekedő gond nélkül meglátja már csak a nagy mérete miatt is.

Az Öttevényi Földváry-kastély (vagy ahogy hivatkoznak rá, „chateau”, vagyis kastély) esküvőknek is otthont ad, erről tanúskodik a plakáton látható honlapjuk.

Olvasónk viszont megjegyzi, hogy a kompozíció némi „fekete mágiát” is tartalmaz, amely különösen fura egy ilyen historizáló stílusú reklámanyagnál.

Ha az éles kontraszt okozta figyelem volt a kastély csapatának szándéka, minden kétséget kizáróan elérték a céljukat, de az ízlésficam és a tájidegenség okozta diszharmónia az egészet abban a pillanatban agyon is nyomja.

Ahogy olvasónk kreatívan megjegyzi, mindezt a „pátoszt” maximum csak úgy lehetett volna felülmúlni, ha azonos neműek „házasságát” ábrázolnák.

Nos, én ezekkel az olvasói anyagokkal köszönöm meg a mai figyelmet, jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info