Háború, Videók :: 2026. május 1. 19:20 ::

CNN: óriási károkat okoztak az iráni támadások a közel-keleti amerikai bázisokban, több közülük teljesen használhatatlanná vált

Legalább 16 közel-keleti amerikai katonai bázis sérült meg az elmúlt egy hónapban az iráni támadásokban – állítja a CNN hozzájuk eljutó felvételek és források alapján. Ez az összes Közel-Keleten lévő amerikai bázis több mint fele.

A CNN szerint, bár az amerikai és az izraeli légierő az elmúlt egy hónapban komoly károkat okozott az iráni hadseregnek, az rendkívül sikeresen támadta az amerikaiak katonai támaszpontjait.

A rakéta- és dróntámadásokkal olyan károkat okoztak az amerikai bázisokban, hogy azok közül több teljesen használhatatlanná vált. A CNN egy amerikai forrása azt mondta:

korábban soha nem láttam ehhez hasonlót. Ezek gyors, célzott támadások fejlett technológiával.

Irán fő célpontjai között vannak a Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai repülőgépek. Olyanok is vannak közöttük, amelyeket ma már nem gyártanak, és amelyek mai áron több mint félmilliárd dollárba (150 milliárd forintba) kerülnek. Ezek közül legalább egyet teljesen megsemmisítettek az irániak.

A CNN szerint az iszlám köztársaság hadseregének a rendkívül drága amerikai radarrendszerekben is sikerült komoly károkat okoznia.

A CNN szerint az amerikai katonai jelenlét a környéken lévő országoknak korábban egyet jelentett a biztonsággal. Ma azonban ezek az országok már inkább kockázatként tekintenek arra, hogy a területükön amerikai bázisok vannak.

A tévécsatorna szerint az iráni támadások sikerességének egyik oka, hogy Irán a korábbinál sokkal pontosabban látja az ellenséges állásokat.





At least 16 American military sites have been damaged in Iranian strikes, making up the majority of US positions in the Middle East.



The damage includes high-value targets, raising questions about America's… A news CNN investigation on the damaged US military sites by Iran. At least 16 American military sites have been damaged in Iranian strikes, making up the majority of US positions in the Middle East. The damage includes high-value targets, raising questions about America's…

A Financial Times szerint Irán 2024-ben titokban vásárolt egy olyan kínai műholdat, amellyel most majdnem olyan jól látja az amerikai bázisokat, mint ahogy az amerikaiak látják az irániakat.