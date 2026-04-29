2026. április 29. 11:25

Mosolyogva ült a vádlottak padján Till Tamás gyilkosa - kapcsolatba akar lépni a Tisza Párttal

A védelem azzal kezdte az április 29-én a Kecskeméti Törvényszéken tartott előkészítő ülést, hogy felfüggesztését kérte annak az eljárásnak, amelyet F. (azaz Fehér) János ellen Till Tamás 2000-es meggyilkolása miatt folytatnak. A Kecskeméti Törvényszék az indítványt rövid úton elutasította, a védő pedig azonnal fellebbezett. A vádlott végig mosolygott a tárgyalóteremben. Kijelentette, hogy 17 gyilkosságról tud, illetve egy pedofilhálózatról, ráadásul videós bizonyítékai is vannak, és már azt is tudja, kinek fogja átadni azokat: a Tisza Pártnak, írja az Index.



A 2000-ben eltűnt, majd huszonnégy évvel később holtan előkerült bajai kisfiú, Till Tamás ügyében ma tartotta meg az előkészítő ülést a Kecskeméti Törvényszék. A vádlottak padján Fehér János ült – az a férfi, akit a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség többszörösen minősített emberöléssel, azon belül tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádol.

Az ügyészség korábban közölte, hogy beismerés és a tárgyaláshoz való jogról való lemondás esetén 15 év fegyházbüntetést indítványoz – ennél súlyosabb büntetési tételt nem is kérhetne, mivel F. János az elkövetés idején még nem töltötte be a 18. életévét.

Mosolyogva ült a vádlottak padján

Fehér János az őrök kíséretében érkezett a tárgyalóterembe, és a védőjével ellentétben a hangulatán semmi megbánás nem látszódott: az ülés egész ideje alatt feltűnően mosolygott, vagy épp a szemét forgatta.

Az ülést Czakkerné Pásztor Anita Irén bíró, a tanács elnöke vezette, a tanácsban Gigor Éva és Vida Angéla Ilona pedagógus ülnök foglalt helyet.

A bíró a sajtót figyelmeztette az eljárás rendjének betartására, majd sorra kérdezte meg a feleket, hozzájárulnak-e a kép- és hangfelvétel készítéséhez. Till Tamás szülei és F. János egyaránt igent mondtak, így a vádlottról ezúttal is takarás nélkül készülhettek felvételek. A teremben a család jogi képviselőjeként Lichy József ült az ügyész mellett, a védelmet Hódos Attila, F. János meghatalmazott ügyvédje látta el.

Amikor a bíró megnyitotta az ülést, a védő szólalt meg elsőként, és azonnal a büntetőeljárás felfüggesztését indítványozta. Arra hivatkozott, hogy a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt párhuzamosan zajlik egy másik eljárás, amelynek kimenetele kihathat a kecskeméti tárgyalásra is. Ez az a magánvádas ügy, amelyben F. János kényszervallatás miatt jelentett fel három rendőrtisztet – köztük Petőfi Attila tábornokot, aki annak idején a beismerő vallomását vette fel.

A védő szerint a vádirat alapját képező vallomás és jegyzőkönyv törvényessége csak akkor ítélhető meg, ha a szegedi eljárás már lezárult. Szerinte amíg a katonai tanács nem dönt, addig a bíróságon nem lehet érdemben tárgyalni a gyilkosságot.

Az ügyészség a felfüggesztési indítvány elutasítását kérte. Az érveket maga F. János is kommentálta: szerinte a tárgyalás nem folytatható párhuzamosan a katonai tanács előtti üggyel, és ennek alátámasztására a Btk. egyik passzusát is idézte.

„Nem arra vonatkozik (a Btk.), hogy ön mit tetszik gondolni, vagy nincs értelme a bíróságnak” – fogalmazott a vádlott. A bíróság ezután viszonylag gyorsan döntött: a tanács elnöke közölte, hogy az indítványt elutasítják, az alapeljárásban ugyanis a bizonyítékok beszerzésének törvényessége önállóan vizsgálható kérdés, ezért nem indokolt megvárni a szegedi ügy kimenetelét. Az ügyészség a végzést tudomásul vette, F. János és védője viszont fellebbezést jelentett be – az iratokat a bíróság a Szegedi Ítélőtáblához terjeszti fel.

„Én a bizonyítékot kérem”

Az indítvány elutasítása után a bíró megkezdte az érdemi részt, és megkérdezte F. Jánostól, kéri-e a vádirat ismertetését. A vádlott válasza rövid és sokatmondó volt: „én a bizonyítékot kérem.”

A férfi tehát egyértelműen jelezte, hogy nem kíván élni a beismerés lehetőségével – ami azt jelenti, hogy az ügyészség által felajánlott 15 éves büntetési tétel ezzel le is kerül az asztalról.

F. János a nyomozás során egyszer már beismerte a tettét, részletes vallomást is tett róla, ám miután kiderült, hogy az ügyészség mégis vádat emel ellene, mindent visszavont, és tagadásra váltott. A vádlott a tárgyalóteremben annyit fűzött hozzá: „azt akarták, hogy magamra vállaljam.”

A jelenet jól mutatta azt, amire a Till család és jogi képviselőjük is számított: F. János nem kívánja megúszni 15 évvel az ügyet, hanem a bizonyítási eljárás teljes lefolytatását követeli. Ez azt jelenti, hogy a per még sokáig elhúzódhat, és Till Tamás szüleinek továbbra is igazságtételre kell várniuk.

A vádirat felolvasása: így ölhette meg a 11 éves kisfiút

Az ügyész tételesen ismertette a vádirat tényállását. Eszerint F. János intézetben nevelkedő, kőműves szakmát tanuló, alig 16 éves fiatalkorú volt 2000 májusában, amikor W. József Bajához közeli tanyáján alkalmi segédmunkásként dolgozott. A vállalkozó rendszerint gépkocsival szállította a nála dolgozó intézeti diákokat a munkavégzés helyszínére, és a feladatok elvégzése után visszavitte őket az intézménybe.

2000. május 28-án F. János egyedül tartózkodott a tanyán, amikor dohányzás közben a közeli dűlőúton megpillantotta a kerékpározó Till Tamást.

A vádirat szerint a vádlott felmérte a sértett fiatal életkorát és gyenge fizikumát, és elhatározta, hogy a hozzá képest jóval gyengébb kisfiút uralma alá vonja és szexuálisan kihasználja, ezért segítségkérés ürügyén a tanyára csalta.

Miután a kisfiún rajtaütött, és felmérte tette lehetséges következményeit, a felelősségre vonás elkerülése érdekében úgy döntött, hogy megöli az áldozatát. Egy legalább 15 milliméter pengeszélességű, éles és hegyes eszközzel nyolc-kilenc alkalommal megszúrta a sértettet a felsőtestén, majd akkora erővel vágta tarkón, hogy a penge az első nyaki csigolyába hatolt. A vádirat szerint Till Tamás a támadás során életveszélyes sérüléseket – köztük a nyaki gerincvelő felsőszakaszának sérülését – szenvedett el, és különösen nagy szenvedés árán halt meg.

A holttestet F. János ezután talicskával átszállította egy építés alatt álló melléképülethez, és a homokos aljzatban elrejtette, majd néhány nappal később munkáltatójával együtt – aki mit sem tudott a történtekről – lebetonozta a területet.

Az ügyészség az 1978. évi IV. törvény, vagyis a régi Btk. szerint minősítette a cselekményt: aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének. Beismerés és a tárgyaláshoz való jogról való lemondás esetén az ügyészség 15 év fegyházat és 10 év közügyektől eltiltást indítványozott.

17 gyilkosságról tud, videói vannak, és a Tisza Párthoz fordul...

A bíróság ezt követően jogi tájékoztatást adott F. Jánosnak a beismerő nyilatkozat következményeiről, valamint figyelmeztette: a hallgatás joga megilleti, és a bíróság nem használhatja fel ellene azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az önvádra kötelezés tilalmát sértve tett.

A figyelmeztetés után azonban a vádlott egy hosszú, követhetetlenül szerteágazó monológba fogott, amelynek a végén a Till Tamás-ügy szinte mellékvágányra került. F. János azt állította, hogy nem ő ölte meg a kisfiút, hanem rákényszerítették, hogy magára vállalja a tettet.

Sőt szerinte ennél jóval több bűncselekményről, „tizenhét gyilkosságról” van szó, amelyeket egy általa felgöngyölíteni próbált hálózat követett el.

A férfi arról is beszélt, hogy szerinte egyházi körökhöz, plébániákhoz, intézetekhez, Fidesz-KDNP-hez köthető pedofil hálózatról van tudomása, amelynek áldozatai 12-24 év közötti fiatalok, és amelyről felvételek, bizonyítékok is rendelkezésére állnak. Megnevezte Balog Zoltán református püspököt is mint az ügy szereplőjét. Elmondta, hogy figyelte a Tisza Párt ígéreteit a választások előtt, és most a kormányváltás után ezért fordul hozzájuk.

„A Tisza Pártnak adom oda a bizonyítékokat, a videókat” – mondta. Azt ígérte, hogy hamarosan kitálal. A Tisza Pártnak üzeni: „vegyék fel a kapcsolatot az ügyvédemmel”.

A vádlott a nyomozó hatóságot is támadta: szerinte a három nyomozó és az ügyészi vezetés közösen nyomást gyakorolt rá.

Huszonhat éve ölték meg, gyilkosát két éve találták meg

A mindössze 11 éves bajai kisfiúnak, Till Tamásnak 2000. május 28-án veszett nyoma, amikor gyermeknapon az édesapja megengedte neki, hogy kerékpárral a közeli vadasparkba menjen. A fiú nem tért haza a megbeszélt időpontra, ezért szülei értesítették a rendőrséget, és keresni kezdték a gyermeket. Felkutatása nem vezetett eredményre, ahogy a több száz ember meghallgatása, valamint tizenöt ember poligráfos vizsgálata sem. Idén júniusban azonban az ügyészségtől kapott értesülést a rendőrség arról, hogy egy férfi állítólag bevallotta: részt vett egy gyermek holttestének elásásában, abban az időben, amikor Till Tamás eltűnt. K. Pétert azonban már nem tudták meghallgatni, mert évekkel ezelőtt öngyilkos lett. Az elhunyt férfi Till Tamás eltűnésének idején a helyi gyermekotthon lakója volt, szakmát tanult, és egy társával együtt rendszeresen dolgozott annak a tanyának a vállalkozó tulajdonosánál, aminek telekhatárán a fiú kerékpárját megtalálták.

A nyomozók hallgatták K. Péter egykori társát, és a negyvenéves férfi érdemi vallomást tett, amelynek alapján megállapították: a fiú elásásában K. Péter vehetett részt a vállalkozóval, W. Józseffel együtt, egyúttal be tudták határolni a tanyán azt a helyiséget, amelyet a történtek idején az azóta ugyancsak elhunyt tulajdonos épített.

K. Péter egykori társa, F. János vallomásában elmondta, hogy ő később a betonozásban vett részt, és akkor rábukkant a nejlonba tekert holttestre, amit szóvá tett, de W. József pénzt adott neki, és megfenyegette, hogy hallgasson a történtekről - derült ki a rendőrség 2024 augusztusában tartott sajtótájékoztatóján. A megtalált maradványokat DNS-szakértő segítségével azonosították, így a család végül majdnem negyed évszázaddal később, de végső nyughelyére kísérhette az eltűnt fiút. A szertartás után pár nappal azonban újabb sajtótájékoztatót hirdetett meg a rendőrség, amiből kiderült, hogy megvan Till Tamás gyilkosa, de el kellett engedniük.

Bogdány Gyula alezredes ismertette, a gyilkos személyét felderítették, eszerint az akkor mindössze 16 éves F. János követte el a bűncselekményt. Ő volt az, aki a nyáron az ügyészségen barátja és korábbi munkaadója ellen vallott, miszerint ők voltak Till Tamás gyilkosai. Majd végül november 28-án a kihallgatásán beismerte a tettét, és részletes vallomást tett. Ebből kiderült, hogy valóban az esztergályosnál dolgozott, dohányzás közben találkozott össze a kerékpáros Till Tamással, majd segítséget kért tőle. A fiú követte őt a fészerhez, ahol F. megtámadta, és a helyszínen megölte. Ácskapoccsal addig verte a kisfiút, amíg élt, majd fóliával letakarta, mert tudta, hogy betonozás lesz az épületben. F. szerint W. József soha nem tudta meg, hogy mit rejtett az aljzatbeton, de korábbi barátjának beállított kamasz – akit F. elsőként bűnsegédként jelölt meg – sem tudhatott a gyilkosságról. F. János megbánást tanúsított, addigra már családos, vállalkozó ember lett belőle. Petőfi Attila szerint a történtek kimerítik a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés fogalmát. Hozzátette, az indítékot a nyilvánossággal nem osztják meg, arról a tájékoztatóval párhuzamosan számolnak be Till Tamás szüleinek. Mint kiderült, F. János 16 éves volt a bűncselekmény elkövetésekor, azaz még nem töltötte be a 18. életévét, ebből kifolyólag 2015-re elévült az ügy, így szabadon távozhatott, gyanúsítva nem is volt.



Till Tamás szülei a Kecskeméti Törvényszéken

Az ügy miatt kellett módosítani a Btk.-t

Az eljárás nem csak a közhangulatban, de a politikusok között is nagy port kavart, így még az ünnepek előtt lépett az Országgyűlés. Elfogadták ugyanis a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását, amely megszünteti a gyilkosságok elévülését, függetlenül az elkövető életkorától. A törvénymódosítást a Till Tamás-gyilkosság ügye miatt terjesztették elő, és 190 képviselő támogatta egyhangúlag. Kocsis Máté, a Fidesz akkori frakcióvezetője leszögezte: a bűn sosem maradhat büntetlenül, Till Tamás meggyilkolása ügyében igazságot kell tenni. Kocsis Máté kiemelte, nagyra becsülik, hogy a rendőrség ennyi idő elteltével felderítette a borzalmas esetet, és elfogta az elkövetőt. Szerinte a büntetés már az igazságszolgáltatás feladata.

A történtek után eljárás alá helyezték F. Jánost, majd idén vádat is emeltek a férfi ellen, aki ugyan korábban beismerte a tettét, de a gyanúsítást követően már mindent tagadott. Most a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat F. Jánossal szemben.

F. János mindeközben beperelte az ügyében eljáró rendőröket, eszerint pótmagánvádlóként kényszervallatás miatt terjesztett elő vádindítványt három rendőrtiszt ellen a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt. A vádlottak padján olyan elismert rendőrök ültek, mint Petőfi Attila, aki elmondta, a férfi a kihallgatások között is kapcsolatot tartott vele, köztük bizalmi viszony alakult. A férfi a beismerést követően is számtalanszor felhívta, szavai szerint óriási közlési vád volt benne, beszélt a motivációjáról, a bűncselekményt követő életéről, fényképeket, sms-eket küldött neki, az egyikben arról írt, mennyire megkönnyebbült a lelkiismerete. Ezeket az üzeneteket, képeket a tábornok bizonyítékként átadta a bíróságnak.

Tóth Géza, a vezérőrnagy ügyvédje a vádindítvány elutasítására tett javaslatot, álláspontja szerint nemhogy a pótmagánvádhoz szükséges megalapozott gyanú, de a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem áll fenn. A védő hangsúlyozta, a férfit november 28-át követően is többször meghallgatták, egyik vallomásában tíz oldalon keresztül részletezte, mi volt tetteinek motívuma.



A férfi a beismerő vallomást azután „vonta vissza”, miután megváltozott az ügyészség elévüléssel kapcsolatos jogi álláspontja, a kényszervallatás vádjával azért állt elő, hogy a rendkívüli tárgyi súlyú bűncselekmény vádlottjaként mentesüljön a felelősségre vonás alól – hangsúlyozta az ügyvéd.

Égető Sándor alezredes tanácselnök bíró május végére tűzte ki az ügy tárgyalásait, a két nap tervei szerint a tanúmeghallgatást, iratismertetést követően ítélet is születhet. Szavai szerint az ilyen jelentőségű ügyben az ítélet nem várathat magára.