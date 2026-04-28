Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. április 28. 21:15 ::

Tóta W.-vel, Hodásszal és Radnóti rabbival ünnepelte a Tisza-kétharmadot Erdő Péter sajtószóvivője

Zsuffa Tünde is feltűnik azokon a képeken, melyeket Radnóti Zoltán balliberális rabbi tett közzé a Facebook-oldalán. A feltöltött fotók egy olyan „házibulit” örökítenek meg, melyen egyházellenes balliberális véleményvezérek és szodomiták vettek részt – szúrta ki az ostiarius.hu, melyet a Magyar Jelen szemlézett.

„Végre szabadon ünneplünk… after… before…” – ezzel a szöveggel osztotta meg Radnóti Zoltán rabbi az eseményről készült képeket. A bejegyzés kontextusából egyértelműen kiderül, hogy a szélsőségesen cionista, idehaza a balliberális oldallal kokettáló zsidó rabbi és elvbarátai a Tisza Párt választási győzelmét ünnepelték Gulyás Balázs újságíró otthonában – jegyezte meg a portál.

A buliban a képek tanúsága szerint a már említett Radnóti Zoltán és a házigazda, Gulyás Balázs mellett részt vett:

Tóta W. Árpád kereszténygyűlölő publicista,

Hodász András kiugrott pap, homoszexuális influenszer,

Lukácsi Katalin zsidóságba betért egykori liberális katolikus hitoktató,

Stumpf András, a Válasz Online újságírója,

Egri Viktor bukott sportriporter, az ATV korábbi műsorvezetője,

György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője,

Balogh Judit, az ATV műsorvezetője,

valamint Bod Péter Ákos tiszás közgazdász.

Az eseményen összegyűlt társaság Magyar Péter kétharmados győzelmére koccintott, melynek egyik legsúlyosabb következményeként az a Lannert Judit lesz az oktatási miniszter, aki korábban több megszólalásában is támadta az egyházi iskolákat, elsősorban a „szegregáció” vonatkozásában.

A választás eredményét ünneplő antiklerikális és liberális társaságban a fentebb felsoroltakon kívül ott volt Zsuffa Tünde, Erdő Péter bíboros sajtószóvivője is.



Zsuffa – aki a 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökeként és kommunikációs igazgatójaként tett szert szélesebb ismertségre – a Radnóti rabbi által megosztott egyik fotón éppen Tóta W. Árpád mellett mosolyog, aki nemrég úgy nyilatkozott egy pódiumbeszélgetésen a magyar kereszténységről, hogy „ketté lehet őket hugyozni”, és hogy „a választók leszarják a keresztény Magyarországot”.

Felmerül a kérdés, hogy akik Zsuffa Tündét kinevezték a pozíciójára – a főegyházmegye kommunikációjának vezetésére –, tudtak-e a viselt dolgairól, vagyis hogy milyen emberekkel közösködik. Továbbá most, hogy ez napvilágra került, elbocsátják-e állásából az arra méltatlanná vált személyt? Az ostiarius.hu megfogalmazása szerint elfogadhatatlan, hogy olyan emberek vezessék az egyház kommunikációját, akik annak ellenségeivel állnak bizalmas viszonyban.