Zsuffa Tünde is feltűnik azokon a képeken, melyeket Radnóti Zoltán balliberális rabbi tett közzé a Facebook-oldalán. A feltöltött fotók egy olyan „házibulit” örökítenek meg, melyen egyházellenes balliberális véleményvezérek és szodomiták vettek részt – szúrta ki az ostiarius.hu, melyet a Magyar Jelen szemlézett.
„Végre szabadon ünneplünk… after… before…” – ezzel a szöveggel osztotta meg Radnóti Zoltán rabbi az eseményről készült képeket. A bejegyzés kontextusából egyértelműen kiderül, hogy a szélsőségesen cionista, idehaza a balliberális oldallal kokettáló zsidó rabbi és elvbarátai a Tisza Párt választási győzelmét ünnepelték Gulyás Balázs újságíró otthonában – jegyezte meg a portál.
A buliban a képek tanúsága szerint a már említett Radnóti Zoltán és a házigazda, Gulyás Balázs mellett részt vett:
- Tóta W. Árpád kereszténygyűlölő publicista,
- Hodász András kiugrott pap, homoszexuális influenszer,
- Lukácsi Katalin zsidóságba betért egykori liberális katolikus hitoktató,
- Stumpf András, a Válasz Online újságírója,
- Egri Viktor bukott sportriporter, az ATV korábbi műsorvezetője,
- György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője,
- Balogh Judit, az ATV műsorvezetője,
- valamint Bod Péter Ákos tiszás közgazdász.
Az eseményen összegyűlt társaság Magyar Péter kétharmados győzelmére koccintott, melynek egyik legsúlyosabb következményeként az a Lannert Judit lesz az oktatási miniszter, aki korábban több megszólalásában is támadta az egyházi iskolákat, elsősorban a „szegregáció” vonatkozásában.
A választás eredményét ünneplő antiklerikális és liberális társaságban a fentebb felsoroltakon kívül ott volt Zsuffa Tünde, Erdő Péter bíboros sajtószóvivője is.
Zsuffa – aki a 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnökeként és kommunikációs igazgatójaként tett szert szélesebb ismertségre – a Radnóti rabbi által megosztott egyik fotón éppen Tóta W. Árpád mellett mosolyog, aki nemrég úgy nyilatkozott egy pódiumbeszélgetésen a magyar kereszténységről, hogy „ketté lehet őket hugyozni”, és hogy „a választók leszarják a keresztény Magyarországot”.
Felmerül a kérdés, hogy akik Zsuffa Tündét kinevezték a pozíciójára – a főegyházmegye kommunikációjának vezetésére –, tudtak-e a viselt dolgairól, vagyis hogy milyen emberekkel közösködik. Továbbá most, hogy ez napvilágra került, elbocsátják-e állásából az arra méltatlanná vált személyt? Az ostiarius.hu megfogalmazása szerint elfogadhatatlan, hogy olyan emberek vezessék az egyház kommunikációját, akik annak ellenségeivel állnak bizalmas viszonyban.