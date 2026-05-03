Háború, Külföld :: 2026. május 3. 20:42 ::

Izmozik az amerikai pénzügyminiszter: a gazdasági blokád "megfojtja" az iráni rezsimet

Az Egyesült Államok gazdasági blokádja "megfojta" az iráni rezsimet – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

A tárcavezető a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban kifejtette, hogy a teljeskörű amerikai nyomásgyakorlás eredményeként az iráni vezetés már nem képes fizetni a katonaságot sem.

"Megfojtjuk a rezsimet" – fogalmazott Scott Bessent, és közölte, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai blokád miatt Iránnak gyorsan megtelnek a kőolajtárolói, számításaik szerint pedig egy héten belül Teherán a kőolajkutak lezárására kényszerülhet.

A miniszter azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok tengeri blokádja kizárólag az iráni érdekeltség alá tartozó hajókra vonatkozik, ugyanakkor egyben megerősítette: az Egyesült Államok megakadályozza, hogy bármely ország pénzt juttasson az iráni hadseregnek, illetve az iráni Forradalmi Gárdának a Hormuzi-szoroson való szabad áthajózásért.

Scott Bessent kifejtette, hogy az Egyesült Arab Emírségek döntése a kilépésről a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetéből (OPEC) azt a reményt erősíti, hogy az iráni konfliktus lezárultát követően, a növekvő kínálatnak köszönhetően, a világpiaci olajárak alacsonyabb szintre csökkennek mint előzőleg voltak. Megjegyezte, hogy az Arab-öböl térségében több száz tankhajó vesztegel olajjal megtöltve arra várva, hogy áthajózhasson a Hormuzi-szoroson.

Donald Trump amerikai elnök szombaton azt közölte, hogy tanulmányozza az Irán által küldött 14 pontból álló legutóbbi megállapodási javaslatot, de kétségeit hangoztatta.

"Hamarosan áttanulmányozom a tervet, amelyet Irán nemrég küldött nekünk, de nem tudom elképzelni, hogy elfogadható lehet, mert még nem fizettek elég nagy árat azért, amit az emberiséggel és a világgal az elmúlt 47 évben tettek" – fogalmazott az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán és hozzátette, hogy Irán "nagyon meg akar állapodni".

Közölte azt is, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy az amerikai haderő újraindítja a támadásokat az iráni célpontokkal szemben, és világossá tette, hogy az Egyesült Államok erői maradnak a térségben.

(MTI)