Hozzászólásban írta meg a rendőrség, hogy folyamatban van egy eljárás "vagyonkimenekítéssel összefüggésben"

A rendőrség kommentben válaszolt Fekete-Győr Andrásnak, miután ő az országos rendőrfőkapitánynak címezve nyílt levelet tett közzé Facebook-oldalán, vette észre a Telex.



Balogh János országos rendőrfőkapitány (fotó: Fb)

„Kérdezem Balogh János országos rendőrfőkapitányt: kényelmesen ül a székében? Nem zavartatja magát, hogy épp egy ország szeme láttára lapátolják ki külföldre a nemzeti vagyont?” – írta Fekete-Győr.

Majd megemlíti a Guardian vasárnapi cikkét , amiben a lap arról írt: sietve menekíti Orbán Viktor köre Amerikába és más országokba a vagyonát. A lap szerint folyamatosan szállnak fel Bécsből olyan magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodottak vagyonát szállítják.

„Rendőrfőkapitány úr: ki fogja vállalni a felelősséget azért, ha a NER politikusbűnözői és strómanjaik akadálytalanul viszik ki az országból, és talicskázzák magánalapítványokba vagy offshore-számlákra a százmilliárdokat?” – tette fel a kérdést a politikus. Majd megemlítette azt is, hogy „számtalan aggasztó információ és felvétel került napvilágra arról is, hogy a különböző állami intézményekben ipari szinten pörögnek az iratmegsemmisítők”.

A rendőrség a bejegyzés közzététele után két órával megköszönte Fekete-Győrnek az aggódását. Azt írták hozzászólásban, hogy a rendőrség akkor is teszi a dolgát, ha nem áll ki mindennel a nyilvánosság elé.

„A »vagyonkimenekítéssel« összefüggésben folyik eljárás, ahogy minden olyan ügyben, amelyben bűncselekmény gyanúja felmerül.”