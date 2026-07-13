Friss hírek :: 2026. július 13. 11:35 ::

Hamisított ruhákat, parfümöt és kiegészítőket találtak a pénzügyőrök egy buszban

Egy Törökországból Németországba tartó autóbusz rakterében 1226 hamis ruhát, parfümöt és kiegészítőt találtak a pénzügyőrök - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán ellenőrizték az autóbuszt, amikor a raktérben lévő kartondobozokból és bőröndökből előkerültek a hamis termékek.

Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át, és Münchenbe kellett volna szállítania.

A NAV munkatársai lefoglalták a termékeket, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást; az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 84 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak - írták.