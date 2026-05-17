Külföld :: 2026. május 17. 18:39 ::

Eurovíziós második helyének örvendezik a terrorállam

Izraelben jelentős sikernek tekintik az Eurovíziós Dalfesztiválon elért második helyezést, a kormányfő és az államfő személyesen gratulált az énekesnek - jelentette a helyi média.

Izraelben a lapok kiemelkedő sikerként könyvelték el Noam Baten szombat esti szereplését a Bécsben megrendezett dalfesztiválon. Úgy vélik, szinte ideális eredmény született: a második hely növelte a nemzeti büszkeséget és identitást a "nehéz, háborús időkben", ugyanakkor nem kell győztesként megrendezni a következő évi dalfesztivált.

Az eredményhirdetést követően Benjámin Netanjahu miniszterelnök telefonon gratulált Bettannak, és Jichák Hercog államfő is azonnal felhívta az énekest.

A tudósítások szerint a távozó zsidó előadót tapsvihar fogadta a bécsi repülőtéren, amikor belépett a csarnokba, noha korábban a városban Izrael-ellenes tüntetéseket tartottak fellépése miatt, és öt ország is bojkottálta az idei Eurovíziót az izraeli részvétel miatt.

"Ez rengeteg reményt adott Izrael népének, és számomra személyesen is nagy és fontos lehetőség volt"- nyilatkozta az énekes a döntő után.

Izraelben kiemelkedő nézettségi adatokat hozott az Eurovízió döntője, átlagosan harminckét százalék feletti nézettséget ért el a Kan közszolgálati csatorna tévéadása, és amikor Noam Bettan előadta a Michelle című dalt, az ország fele a televíziók elé ült. Több mint 53 százalékos rekordot mértek, ami mintegy 1,7 millió nézőt jelentett.

(MTI nyomán)