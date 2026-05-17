Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. május 17. 18:03 ::

Soha nem látott LMBTQ-áradás várható

Amint az ismert, Magyar Péter uralomra jutása után nem lesz semmiféle akadálya az úgynevezett Pride-nak. Ugyan sok nehézséggel a Fidesz-kormányok alatt sem kellett szembenézniük, tavaly például sikerült összehozniuk minden idők legnagyobb vonulását, de ez már történelem. Most viszont nagyon úgy tűnik, még inkább lendületbe jönnek. S nem is leplezik.

Miután megalakult a kétharmados Tisza-többségű új Országgyűlés, Pósfai Gábor leendő belügyminiszter pedig egyből jelezte, mire lehet számítani, elmondta, lehetővé kell tenniük, hogy legális keretek között meg lehessen tartani a vonaglást.

Dőreség lenne azt gondolni, hogy ez meg fog állni a főváros határain belül. Sőt, az elmúlt években már Pécs városában is voltak rendszeresen LMBTQ-rendezvények, a rendőrség természetesen ott is asszisztált az illegális menetekhez. Most azonban – fogalmazzunk úgy – átszakadt a gát és ömlik a szivárványos áradat...

S olyan vidéki községeket sem kímél, mint a Csongrád-Csanád vármegyei Szatymaz. Ugyanis „VIP Pride Party-t” rendeznek. De nem is akármilyet.

Mint írják, „nincs szabály, nincs ítélkezés, csak szabadság, csillogás és önfeledt őrület.” Mire lehet készülni? Az „év legszínesebb éjszakájára!” Sok kétséget nem hagynak afelől, mi várható, instrukciókat is adnak a résztvevők számára:

„Legyél drag queen, transz, meleg, bi, leszbikus vagy egyszerűen csak imádod a vibráló energiákat – itt a helyed köztünk.”

De ez még nem minden, a „gátlásokat kívül kell hagyni”, ellenben csillámpor erősen ajánlott. Ahogy a „forró és vad éjszaka” befigyel, bármit is jelentsen az, illetve sejtjük, de ennek kifejtését inkább hagyjuk...

Ne legyenek kétségeink, soha nem látott agresszivitással fognak támadni, minden áron be akarnak majd jutni az óvodákba, iskolákba, s a globalisták által kitartott Tisza-kormány ezt vélhetően lehetővé is fogja tenni számukra, erre garancia Lannert Judit új oktatási és gyermekügyi miniszter.

L. J. – Kuruc.info