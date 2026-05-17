2026. május 17. 19:13

Folytatódik a Bűnvadászok!

Rengeteg találgatás, valótlanság, rosszindulatú feltételezés, és persze nagyon sok aggódó üzenet, levél, írás született az elmúlt hetek során, mert a Bűnvadászok egy kis időre felfüggesztették a tevékenységüket.

Ők ugyanis nem cirkuszi akrobaták, és nem statiszták, hanem emberek, akik a testi épségüket, biztonságukat, nyugalmukat teszik kockára azért, hogy jobbá tegyék hazánkat. Vannak érzéseik, gondolataik, és a csapatot sem mindig könnyű egyben tartani. És igen, a kenyérért nekik is fizetni kell a boltban, a kocsi sem megy üzemanyag nélkül. Komoly stáb kell ehhez a feladathoz. Sok mindent át kellett gondolni, sok mindent meg kellett beszélni.

Végül úgy döntött a csapat, hogy folytatják a missziót egy élhetőbb Magyarországért, hazánk szolgálatában!

A Bűnvadászok folytatódik...