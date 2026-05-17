2026. május 17. 06:53

Egy kanadai állampogárnak is pozitív lett a hantavírustesztje

Pozitív lett a hantavírustesztje a karanténban egy kanadai állampogárnak, akit korábban a Hondius luxus óceánjáróról evakuáltak - közölte szombaton Brit Columbia kormánya.

Az óceánjáróról négy kanadai állampolgárt evakuáltak, akik Victoriában, a Vancouver-szigeten karanténba kerültek. A csoportban két pár volt, az egyik pár Yukonból, a másik Brit Columbiából való. Az a személy, akinek a tesztje pozitív lett, yukoni - közölték az egészségügyi illetékesek.

Azt követően tesztelték, hogy enyhe tünetei jelentkeztek.

A yukoni párt is Brit Columbiában tesztelik, mivel ez a szolgáltatás az északi területen nem érhető el - mondta Bonnie Henry, Brit Columbia tartományi egészségügyi tisztviselője.

Tájékoztatása szerint a négy személy a Victoriába szállítása közben nem került kapcsolatba másokkal. A pozitív tesztet produkáló személy állapota stabil.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tengerjáró hajón kitört járványt az andoki hantavírus-törzs okozta.

A hantavírust általában rágcsálók terjesztik, de ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Az egészségügyi hatóságok szerint a vírus terjedésének kockázata alacsony.

