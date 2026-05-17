Timmy, a bálna nem sokkal élte túl a mentőakciót

Beigazolódott, hogy a komoly mentőakcióval a német partoktól a nyílt tengerre visszajuttatott bálna, Timmy tetemét találták meg egy dán sziget közelében - közölték szombaton a dán hatóságok.

Az elpusztult bálna tetemén megtalálták azt a nyomkövetőt, amellyel figyelték a mozgását - számoltak be dán környezetvédelmi illetékesek, valamint a német Mecklenburg-Előpomeránia tartomány környezetvédelmi minisztériuma.

A bálna tetemét a napokban a dán partok közelében, Anholt-szigetnél fedezték fel, de akkor még nem volt biztos, hogy a korábban a német partoknál hosszú ideig vergődő, majd kimentett bálnáról van-e szó.

A megfeneklett bálnát kiszabadítása után az Északi-tengeren engedték szabadon május 2-án. A megmentésén dolgozó csoport német állatorvosa és a dán természetvédelmi hivatal búvárjai szombaton vizsgálták meg a tetemet és állapították meg, hogy - amint korábban gyanították - Timmyt találták meg.

A hosszúszárnyú bálna a Balti-tenger partjainál, a Wismar-öböl sekély vízében rekedt meg még márciusban. Az egyre gyengülő állatot többszöri próbálkozással sem sikerült kiterelni a nyílt vizekre, végül a Mecklenburg-Előpomeránia tartományi hatóságok engedélyezték egy üzletember - Walter Gunz, a MediaMarkt elektronikai áruházlánc társalapítója - által felállított mentőcsapatnak, hogy egy utolsó mentési kísérlettel elszállítsák az Északi-tengerre.

(MTI)