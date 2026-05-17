Külföld :: 2026. május 17. 14:29 ::

A ChatGPT egyik új funkciója a bankszámlánkat is látja

Az OpenAI bejelentette, hogy a népszerű mesterséges intelligenciás rendszere, a heti 900 millió ember által használt ChatGPT a legutóbbi frissítés óta képes hozzáférni a felhasználók bankszámláihoz is. Ez csak a Pro verzió előfizetők számára elérhető, csak Amerikában, és nekik is külön engedélyezni kell. A ChatGPT így is csak olvasási jogot kap, nem tud semmit átállítani vagy akár utalásokat indítani. Viszont minden pénzmozgást lát, és ezek alapján tud pénzügyi tanácsokat adni. Az OpenAI szerint havi 200 millió ember tesz fel pénzügyi jellegű kérdéseket a ChatGPT-nek, ami ezekkel az információkkal felvértezve sokkal jobb és megbízhatóbb válaszokat és tanácsokat tud majd adni – legalábbis a saját fejlesztője szerint.

Az OpenAI azt mondja, a felhasználók pénzügyi adatai nagyobb biztonságban lesznek a ChatGPT-nél, mint maguknál a felhasználóknál voltak, illetve ezeket az információkat, anonimizálva ugyan de fel fogják használni a mesterséges intelligencia további tanításához is. A Gizmodónak nyilatkozó biztonsági szakértők szerint így is elég vészjóslóan hangzik a dolog. Ha például egy hekker hozzáfér valaki ChatGPT-felhasználói fiókjához, olyan banki adatokat tud megszerezni (például konkrét vásárlások pontos ideje, összege, az eladó és a megvásárolt áru), amelyekkel nagyon élethű adathalász emailtámadásokat lesz képes indítani – írja a Telex.

Az OpenAI egy ideje a tőzsdei belépését tervezi, és emiatt nagyon fontos neki olyan funkciókkal előállni a vezető termékében, ami komoly lehetőségeket és nyereségességet ígér. Eközben óriási pereskedésben vannak Elon Muskkal is, aki a cég egyik korai befektetője volt, és azt állítja, átverték őt.