New York Times: Izrael kutyákkal erőszakoltatja a palesztin foglyokat

Az antiszemitizmussal kicsit sem vádolható New York Times újságírója, a kétszeres Pulitzer-díjas Nicholas Kristof arról számol be, hogy a zsidó terrorállam a legkülönfélébb szexuális aberrációkkal kínozza a palesztin foglyokat - férfiakat és nőket egyaránt - például kutyákkal erőszakoltatják a rabokat. A New York Times cikkét Owen Jones és a török Takvim is szemlézi. Jones már Kristof cikkének megjelenése előtt is foglalkozott a témával. A cikk 14 palesztin tanúvallomásán alapszik.

A cikk megjegyzi, hogy Izrael az elmúlt években "olyan biztonsági apparátust épített ki, ahol a szexuális erőszak – ahogy azt egy tavalyi ENSZ-jelentés megfogalmazta – Izrael "szokásos működési eljárásainak" egyikévé és "a palesztinokkal szembeni bántalmazás egyik fő elemévé" vált.

Palesztinok vallomásait idézi, akik azt állítják, hogy gumibotokkal, fémrudakkal és más tárgyakkal, köztük sárgarépával erőszakolták meg őket. Rendkívüli fájdalomról, vérzésről és ájulásról számolnak be.

Mások a szexuális zaklatás különböző formáit idézik fel. Az egyik tanúvallomás leírja, hogy egy női őr addig szorította egy fogvatartott péniszét és heréit, amíg az fájdalmasan felsikoltott.



A terrorállam katonái szexuális úton is szisztematikusan kínozzák a palesztinokat

Az Euro-Med Human Rights Monitor nem kormányzati szervezettől idéznek: "Egy 42 éves nő azt állította, hogy meztelenül egy fémasztalhoz láncolták, miközben izraeli katonák két napon keresztül erőszakkal szexuális kapcsolatot létesítettek vele, miközben más katonák filmre vették az erőszakot. Utána – mondta – fényképeket mutattak neki a megerőszakolásáról, és azt mondták neki, hogy azokat nyilvánosságra hozzák, ha nem működik együtt az izraeli hírszerzéssel."

A Kristofnak nyilatkozó 46 éves Sami el-Sai, aki egyébként újságíró, elmondta, hogy miután 2024-ben őrizetbe vették, egy csoport őr a földre teperte, miután a cellájába vitték. Hozzátette: "mindannyian ütöttek, az egyik a fejemet és a nyakamat nyomta a földre, egy másik lehúzta a nadrágomat és az alsóneműmet. Aztán az egyik őr előhúzott egy gumibotot, amit a foglyok verésére használnak. Megpróbálták a végbelembe dugni, én pedig próbáltam védekezni, de nem tudtam. Nagyon fájdalmas volt. Az őrök nevettek. Imádkoztam, hogy meghaljak."



Sami el Sai 46 éves újságíró. Gumibottal erőszakolták meg Isten ajándékai

Sai azt is elmondta, hogy a brutális bántalmazást követően megbilincselve egy cellába dobták, ahol emberi vér, hányás, széklet és törött fogak voltak a földön.

Tartalmaz olyan tanúvallomást is, hogy kutyákat használtak palesztin fogvatartottak megerőszakolására. Egy palesztin így emlékezett vissza: "senki sem úszta meg a szexuális zaklatást. Nem mindenkit erőszakoltak meg, de mindenki megalázó, mocskos szexuális zaklatáson esett át." Elmondása szerint egy alkalommal az őrök órákon át összekötözték a heréit és a péniszét, miközben verték a nemi szervét. Állítása szerint utána napokig vért vizelt.

Egyszer - mondta - lefogták, levetkőztették, majd, miközben bekötötték a szemét és megbilincselték, előhívtak egy kutyát. Egy kutyavezető héberül adott biztatására a kutya ráugrott.

"Fényképeket készítettek, és hallottam a nevetést és a hahotázást" – mondta. Megpróbált kiszabadulni a kutya alól, de nem sikerült, így az beléhatolt.

A 35 éves Amir, akit az izraeli hadsereg tartott fogva a hírhedt Sde Teiman fogolytáborban, a következő vallomást tette: "Sde Teimanban tartottak fogva. A rabok egy csoportját, köztük engem is kivezettek a cellák közötti folyosóra, és arra kényszerítettek minket, hogy teljesen levetkőzzünk. A katonák több kutyát is hoztak. Az egyik rám vizelt. A kutya ezután megerőszakolt, és betanított módon behatolt a végbélnyílásomba, miközben ütöttek. Ez perceken át folytatódott. Mélységesen megalázottnak és kiszolgáltatottnak éreztem magam."



Amir, az egyik egykori fogvatartott palesztin férfi

Egy másik palesztin férfi beszámolója: "Hallottunk kutyák ugatását, akik időnként ránk vizeltek, amíg a fémketrecekben tartottak minket fogva. A sokk akkor ért, amikor lefektettek a földre, és egy kutya rám mászott, és megpróbálta belém dugni a péniszét. Először nem értettem, mi történik, de aztán rájöttem, hogy megerőszakolnak. Teljesen meztelen voltam, ruhák nélkül. Éreztem a kutya nedveit a testemen. Megpróbáltam ellenállni, de megbilincseltek, és a hely olyan kicsi volt, hogy nem tudtam mozdulni. Ketten szorosan fogtak. Ez három-négy percig tartott."

Tavaly novemberben egy másik nem kormányzati szervezet, a Palesztin Emberi Jogok Központja is közzétett egy jelentést, amely a szabadon bocsátott palesztin fogvatartottakkal szembeni szisztematikus nemi erőszak és szexuális kínzás tanúvallomásait tartalmazta izraeli fogvatartásuk során.

Részletesen ismertetik egy A. A. nevű palesztin férfi esetét, aki arról számolt be, hogy fogvatartásának 19 hónapja alatt kínozták, beleértve a kényszerített levetkőztetést, obszcén sértéseket, nemi erőszakkal való fenyegetéseket ellene és családja ellen, aminek csúcspontja egy kiképzett kutya általi megerőszakolás volt a Sde Teiman katonai táborban.

A férfi szintén a kutyákkal történő nemi erőszakról, valamint brutális verésekről számol be. Elmondása alapján a bestiális cselekedet miatt pszichiátriai betegsége is lett, mert sose tudta volna elképzelni, hogy ilyet át fog élni.

A tanúk elmondása alapján valamivel lefújták az erőszak előtt a rabok hátsóját, hogy a kutya jobban "kívánja".

Egy másik palesztin rab arról számolt be, hogy nem csak felnőtt férfiakra, de gyerekekre és idősekre is uszítottak kutyát a zsidó katonák, hasonló céllal.

Shaiel Ben-Ephraim izraeli katona volt, aki a következőket mondta: "többször is beszéltem két őrrel Sde Teimanban. Az egyik látta ezeket megtörténni, és azt mondta, túl szörnyű ahhoz, hogy részletesen beszéljen róla. A másik azt mondta, hogy másoktól hallott róla, és igaz. Ez megtörtént. És ez a mai napig tovább folyik."

A cikk megjelenése óriási ajvékolást váltott ki a terrorállam részéről. Az izraeli külügyminisztérium a "modern sajtóban valaha megjelent egyik legrosszabb vérvádként" jellemezte azt.

Ahogy Mahmúd Halil, az ICE által az Egyesült Államokban őrizetbe vett algériai-palesztin aktivista, akit népirtásellenes aktivizmusa miatt kitoloncolással fenyegetnek, mondja:

Minden vérvád. A Nemzetközi Bíróság ítélete rágalmazás. A Nemzetközi Büntetőbíróság döntése rágalmazás. Az ENSZ-jelentések, azok is rágalmazások. Amnesty International, Human Rights Watch, B'Tselem, mind rágalmazás. Túlélők vallomásai is rágalmazásnak számítanak. Az izraeli katonák beszámolói Sde Teimanról, rágalmazás. Skandálások a tüntetéseken, rágalmazás. Úgy tűnik, a Földön az egyetlen, aki soha nem hazudik, az, akit jelenleg népirtásért állítanak bíróság elé.

A "vérvádat" ma már rutinszerűen alkalmazza a terrorállam, hogy antiszemitának bélyegezzék azokat, akik Izrael bűneiről beszélnek. Netanjahu még Izraelen belüli politikai ellenfeleivel szemben is használta ezt a kifejezést – beleértve azokat a személyeket is, akik teljes mértékben támogatták a Gáza elleni népirtó támadást.

Kristof kijelentette, az Egyesült Államok is bűnrészes a szexuális bűncselekményekben, mivel finanszírozza az izraeli biztonsági apparátust, és felhívta a figyelmet arra, hogy Issa Amro aktivista szerint az izraeli szexuális zaklatásról a szégyenérzet miatt nem számolnak be. Kristof ezután kijelentette, hogy figyelmét a foglyok elleni szexuális zaklatásról szóló hírekre fogja fordítani.



Issa Amro palesztin aktivista

Az október 7-i támadások óta Izrael csak Ciszjordániában 20 000 embert vett őrizetbe, és ebben a hónapban több mint 9000 palesztint tartottak fogva. Sokukat nem vádolták meg; homályos biztonsági okokból tartották fogva, és 2023 óta a legtöbbjüknek megtagadták a hozzáférést a Vöröskereszthez és az ügyvédekhez.

A cikk gyermekek elleni szexuális bántalmazásokról is beszámol. Kristof szerint a Save the Children tavaly felmérést végzett 12 és 17 év közötti gyermekek körében izraeli fogolytáborokban. A gyerekek több mint fele számolt be arról, hogy szexuális erőszakot látott vagy tapasztalt. A Save the Children szerint a valós szám valószínűleg magasabb, mivel a megbélyegzéstől való félelem miatt egyes gyerekek nem ismerik el, mi történt velük.



Zsidó telepesek Ciszjordániában

A leköszönő Orbán-kormány óriási szégyene, hogy ezt a sátánista rezsimet körömszakadtáig védte, de az újonnan felálló Magyar-kormány azon lépése is vállalhatatlan és vérlázító, hogy Benjamin Netanjahut országunkba invitálta, pont október 23-ára, arra a napra, amikor 1956-ban a magyarságnál betelt a pohár, s elegük lett az ÁVH kínzókamráiban ügyködő aberrált és vérszomjas zsidó véglényekből ("körmös Bauer, Pető [Richtmann] László, Eisenberger Benjámin stb.).

KG - Kuruc.info