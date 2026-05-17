Háború, Külföld :: 2026. május 17. 15:47 ::

Zelenszkij szerint teljességgel igazoltak a Moszkva elleni csapások

Teljességgel igazoltak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a vasárnap Moszkvát és környékét ért, halálos áldozatokkal is járó ukrán dróncsapások.

Az ukrán vezető Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra. Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után.

"Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt" - írta. "Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak" - tette hozzá.

"Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat" - írta bejegyzésében.



Fotó: Alex Nicodim/Anadolu/AFP

"Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat" - fűzte hozzá Zelenszkij.

Az orosz hatóságok legkevesebb három halottról és 17 sebesültről számoltak be az ukrán csapások következtében, amelyek során lakóházakba csapódtak be drónok Moszkvában és környékén.

Az orosz haderő a múlt héten egyebek között Kijevet támadta. Zelenszkij szerint a múlt héten az Ukrajna területét ért támadásokban 52-en haltak meg és több mint 300-an sebesültek meg.

Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka vasárnap videót tett közzé, amelyen az orosz parti őrség egyik hajója elleni támadás látható a dagesztáni Kaszpijszk kikötőjében. Bródi szerint Ukrajna egyre fejlettebb drónjaival képes nagyobb távolságokra lévő célpontokat is támadni Oroszország területén.

(MTI)