Anyaország :: 2026. május 12. 12:45 ::

Hegedűs Loránt püspök fia az abortusz pártján: a Tisza minisztereként törölné el a szívhangrendeletet

A választás után a Momentum szorgalmazta a szívhangrendelet eltörlését, majd Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán e magzatvédő rendeletet támadta, miközben farizeus módon arra a Hegedűs Loránt református püspökre hivatkozott apjaként, aki az egyik legnagyobb életvédő volt, de a jelek szerint sajnos ezt a tanítást már nem sikerült továbbadnia fiának.



Hegedűs Zsolt egészségügyért felelős miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés egészségügyi bizottságának ülésén (fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

„A szakmát megerőszakolta a politika” – mondta álszenten a tiszás politikus, pedig a szakpolitikai és morális kérdésekben igenis a politikusok felelőssége is állást foglalni, nem helyesebb az abortuszok milliót elvégzett nőgyógyászok „szakmai” álláspontjára bízni a kérdést.

A Dúró Dóra által kezdeményezett szívhangtörvény végül rendeletként való hatálybalépése óta igenis évről évre csökkent az abortuszok száma a KSH szerint. Igaz, a születések számának nagyobb visszaeséséhez viszonyítva nem olyan jelentős a csökkenés, de egyrészt nem tudni, mennyi nőgyógyász hanyagolta a rendeletet a magukat terhesnek érző anyák négyszemközti vizsgálatán, másrészt gazdasasági válságok idején nőni szokott a terhességmegszakítások száma, így nem tudjuk, mennyivel több abortusz lett volna, ha nincs a szívhangrendelet, mely nem szigorítást, csupán tájékoztatást jelent.

„Orbán-kormány abortuszpolitikája = Gyurcsány-kormány abortuszpolitikája”, ezzel világított rá a korábbi helyzet tarthatatlanságára Mi Hazánk. 2016-ban, mielőtt Novák Előd lemondott képviselői mandátumáról, az utolsó törvényjavaslata volt ez Dúró Dórával közösen, s bár a Fidesz leszavazta, de éveken át lobbiztak érte:



Novák Előd a kormány covidos óriásplakátjait is kiegészítette, a társadalmi vita igenis évek óta folyt

Sajnos hazugság az Alaptörvényünkben, hogy „a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg” – fogalmazott a Mi Hazánk vitairata, hozzátéve: szívügyünk a szívhangtörvény (az abortusz előtt a gyermek szívhangjának meghallgattatása tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan), melynek bevezetésével esélyt adnánk a magzati életkorú gyermekeknek, hogy legalább az utolsó szó jogán életükben egyszer kommunikálni tudjanak saját édesanyjukkal.

Világszerte és hazánkban is az abortusz a vezető halálok . Az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzatok ellen irányul. Pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá… Az életünk ugyanis a fogantatás pillanatában kezdődik, s egyenértékű bárki máséval. Védjük meg a magzatgyermekeket, minden emberi életet! Segítsünk az édesanyáknak, hogy terhesnek tűnő állapotból várandóssá legyenek! – fogalmazott a Mi Hazánk.

Az Alaptörvény szép szavaival szemben valójában „bemondásra” végzik az abortuszokat, indoklás nélkül kérhető, és a helyzet vizsgálata nélkül el is végzik a terhességmegszakítást állami támogatással. Sokan tévesen egyfajta fogamzásgátlóként alkalmazzák az abortuszt, vagy egy fogászati beavatkozás szintjén kezelik ezt a súlyos döntést. Még az édesanya sem kap tájékoztatást döntése súlyáról, következményeiről. Ezért van szükség a szívhang meghallgattatására, mely nem szigorítást, hanem tájékoztatást jelent.