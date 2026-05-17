Külföld, LMBTQP+ :: 2026. május 17. 08:10 ::

Ismét a "szexuális kisebbségek" jogaiért aggódott az Európa Tanács

Ideje megújítani a "szexuális kisebbségekhez" tartozók teljes és egyenlő jogainak biztosítása iránti elkötelezettséget Európa-szerte - jelentette ki Alain Berset, a strasbourgi székhelyű, 46 tagország alkotta Európa Tanács főtitkára a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap alkalmából kiadott nyilatkozatában.

Alain Berset hangsúlyozta: a szexuális kisebbségekhez tartozók "erőszakkal, diszkriminációval és gyűlölettel" találkoznak Európa-szerte. Ahogy a polgári tér szűkül, a pluralizmus erodálódik, a demokrácia gyengül, és veszélybe kerül az az alapelv, hogy az emberi jogok mindenkire vonatkoznak - tette hozzá.

"Demokratikus modellünk forog kockán, emiatt sürgős és határozott cselekvésre van szükség" - fogalmazott.

Az Európa Tanács tagállamai által a "szexuális kisebbségekhez" tartozók jogainak védelme érdekében elért eredmények azt mutatják, hogy a változás lehetséges és folyamatban is van - emelte ki Berset, majd hozzátette: a lendületet fenn kell tartani. A prioritás pedig egyértelmű: következetesen és kompromisszumok nélkül fenn kell tartani és végre kell hajtani az Európa Tanács emberi jogi normáit.

Leszögezte: nem érhet senkit megkülönböztetés szexuális irányultsága, nemi identitása, kifejeződése és jellemzői alapján. Az egyenlőséget előmozdító politikáknak továbbra is központi szerepet kell játszaniuk a demokratikus folyamatokban.

"Itt az ideje, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a diszkrimináció és a gyűlölet elleni küzdelem mellett, és biztosítsuk a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak teljes és egyenlő gyakorlását Európa-szerte" - tette hozzá közleményében az Európa Tanács főtitkára.

(MTI nyomán)