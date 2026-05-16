Novák Katalin nemkívánatos lett egy cseh gyermekvállalásról szóló konferencia számára is

Úgy tűnik, Novák Katalin volt köztársasági elnök már soha nem mossa le magáról a kegyelmi botrányt. Meghívták volna egy csehországi, gyermekvállalásról szóló konferenciára, azonban a Fidesszel korábban jó viszonyt ápoló Andrij Babis miniszterelnök meggondolta magát a kegyelmi botrány miatt. Minderről maga a nyitóbeszédet tartó Babis beszélt a helyszínen. A cseh kormányfő azzal indokolta döntését, hogy el akarta kerülni a negatív visszhangot – írta a forrásaira hivatkozva a cseh Deník N, amit a parameter.sk szemlézett.



Babis korábban egyébként kifejezetten jóban volt Novákkal. Erről árulkodik egy 2023-as bejegyzése, amikor közösen söröztek, és így kommentálta az erről felrakott képet : „Katalin, a barátságunkon semmi sem változtathat”.

Ehhez a 24. hu két megjegyzést fűzött: akkor Babs nem volt miniszterelnök, Novák viszont államfő volt. Most Babis újra miniszterelnök, Nováknak viszont nincs pozíciója a kegyelmi botrány miatt.

