Nyilvánosságra hozhatják a kegyelmi ügy iratait

Magyar Péter mai sajtótájékoztatójának egyik legfontosabb bejelentése a kegyelmi ügyhöz kapcsolódott. Az új miniszterelnök arról beszélt, hogy a teljes dosszié az Igazságügyi Minisztériumban és a Sándor-palotában lehet.

A miniszterelnök közölte, hogy a kabinet nyilvánosságra hozatná az iratokat, és ugyanerre kérik majd az államfőt is.

A kormány emellett döntött a bicskei gyermekotthon ügyének kivizsgálásáról, valamint megkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozásának előkészítését is.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy felülvizsgálják a korábban titkosított dokumentumokat és kormányhatározatokat, valamint teljes körű átvilágítást rendelnek el a minisztériumoknál és az állami cégeknél.

A közmédiáról szólva azt mondta, hogy a propagandaköltéseket leállítják, és új médiarendszert szeretnének kialakítani. A sajtótájékoztatón az alkotmányozás is szóba került. Magyar Péter közölte, hogy nyolc évben maximalizálnák a miniszterelnöki ciklusok hosszát, valamint megszüntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

(Index nyomán)