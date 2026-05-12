Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2026. május 12. 18:35 ::

Azért álljon már meg a menet!

Most már napok óta a sükösdi tamburazenekar folyik a csapból, sorra jönnek a nevetségesebbnél nevetségesebb, mesterséges intelligencia által generált képek a közösségi médiában, ahol a Mi Hazánk képviselői SS-, vagy éppen Wehrmacht-egyenruhában pózolnak. Szerintem egyes tiszás hívők ezt még el is hiszik. Egészen röhejes.

A rend kedvéért nyomatékosítsuk: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke leszögezte, hogy nem a gyerekek miatt vonultak ki, hanem arról volt szó, hogy az Európai Unió „himnusza” ellen lett volna a tiltakozás, azonban Magyar Péter aljas módon megcserélte a „himnuszok” sorrendjét az előzetesen kiküldöttekhez képest, így állt elő ez a helyzet, ami miatt most már napok óta őrjöngenek a médiában.

A mai nap híre, hogy a Tisza Párt cigány képviselője szólt oda Dúró Dórának a Szociális Bizottság parlamenti meghallgatásán. Jellemző, hogy Balogh Mihály akkor kezdett el személyeskedni, amikor már nem volt lehetősége válaszolni Dúrónak.



Az is sokat elmond a Tiszáról, hogy őt tették be a Magyarságpolitikai Bizottságba... (forrás: Balogh Mihály Fb-oldala)

- Kedves képviselő asszony, szeretném megkérdezni öntől, hogy nem zavarja-e, hogy most velem kell egy teremben lennie. Amennyiben igen, remélem, innen is kitalál - fogalmazott Balogh Mihály.

No, akkor itt álljon meg a fáklyás menet, és tegyük rendbe a dolgokat!

Azt látom, hogy az elmúlt napokban boldog-boldogtalan mocskolja a Mi Hazánkat anélkül, hogy kíváncsi volna egyáltalán a valóságra, másrészt egy nagyon is tudatos valósághajlítást látok kirajzolódni, amelynek végén az áll, hogy megpróbálnak egyenlőségjelet tenni a tamburás gyermekek (akik egyébként jelentős részben nem is cigányok) és a hazai cigányság közé. No, ez az, ami nem igaz.

A liberális véleményformálók körében ez egy régi stratégia már, emlékszünk rá, amikor a Gyurcsány-kormány alatt az SZDSZ előállt a szlogennel és plakáttal, hogy a „Cigányzene hungarikum, a cigányozás ne legyen az!” elmebaj. Annak idején, ha emlékeim nem csalnak, portálunkon is megjelent enne a korrekciója, miszerint „A cigányzene hungarikum, a cigánybűnözés ne legyen az!”.

Ez arról szól, hogy így próbálják meg elkendőzni a magyar-cigány együttélés súlyos problémáit, úgy akarják beállítani, mintha a tamburás gyerekek reprezentálnák a cigányságot, nincs is szó itt más egyébről, nincsenek vidéken napi szinten erőszakos cselekmények, verések, rablások, unokázós csalások, gyilkosságok. És általában véve kirívóan antiszociális életmód, amely egyszerűen elviselhetetlenné teszi a velük, a környezetükben, a szomszédságukban élés lehetőségét.

A közösségi médiában látom, az összes cigánybűnöző büszkén, dacosan tiltakozik, mintha ők most meg lettek volna támadva származásukban. El tudom képzelni, Lakatos Armandó, „becsületes” strici-vállalkozó lelke annyira belesajdult a Mi Hazánk képviselőinek kivonulásába, hogy aznap este még a lányokat sem szedte össze az 5-ös út mellől... Ugyan már!

A tamburás gyerekek valóban nem tartoznak ebbe a körbe, de mögéjük bújva, velük takarózva ne akarja már bárki is a képünkbe tolni, hogy a magyarok és a cigányok együttélésének az lenne az egyetlen problémája (egyébként nem is igaz!), hogy a cigányokat „rasszizmus” éri.

A fő probléma az, hogy a cigányságon belül létezik egy igen tetemes bűnözői szubkultúra, ahol a bűnözés dicsőség, az öncélú erőszak erény, ahol a börtönviseltség „férfipróba”, ahol a gyerekek nem látják a szüleiket tisztességes munkát végezni, és mindezektől a többségi társadalom szenved immár évtizedek óta!

Akár tetszik ez valakinek, akár nem, a valóság megcáfolhatatlanul ez. Persze eljátszhatja most mindenki a médiában az álszentet, de ha majd történetesen néhány hét múlva a lakhelyén egy cigány származású bűnöző beleköt a nyílt utcán, csak azért, mert éppen olyanja van, esetleg kirabolja, megveri, akkor gondoljon ezekre a sorokra. Nyilván ezek csak a Tisza Párt átlagos szavazóira vonatkoznak, mert az úgynevezett liberális értelmiség nem is él a cigányok közelében, ők olyan kerületekben laknak, és olyan helyere járatják iskolába a gyerekeiket, ahol cigánynak híre-hamva sincs. Számukra távolról „szép” csak a cigányság. Éljen velük együtt és szenvedjen a mucsai „paraszt” magyar...

Aztán, ha a magyar szóvá teszi, hogy nincs ínyére, hogy élhetetlenné teszik a mindennapokat, az bizonyára rasszizmus. És különben is, a sükösdi tamburazenekar...! Ez lesz a varázsszó most már a következő években? Ne hagyjuk.

Henney Viktor – Kuruc.info