2026. május 17. 11:25

Schiffer András: Magyar Péter egyik legfontosabb kinevezése súlyos kérdéseket vet fel

Az új kormány szerdai hivatalba lépésével megjelent az új statútumrendelet is. A 90/2026. (V. 13.) Korm. rendelet a II. fejezet 2. pontjában, közvetlenül a kancelláriaminiszter után, de a szakminiszterek előtt, a 21–23. §-ban tartalmazza a nemzetbiztonsági főtanácsadó intézményét. Nincsen ebben semmi újdonság: az új kormányzati struktúra elhelyezésében és tartalmában egyszerűen átemelte a korábbi statútumrendeletet, a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 2024 márciusa óta hatályos szabályozását. A pozíció – elnevezésében és kormányzati súlyában – kissé megalomán módon idézi fel az amerikai elnök stábját, de az előképei már a 2010 előtti miniszterelnökök mellett (így például Antall József hivatalában Ferencz Csaba nemzetbiztonsági tanácsadó, Ferencz Orsolya későbbi fideszes képviselő édesapja) is megjelentek – írja Schiffer András az Index hasábjain. Alább a cikk folytatása.

A nemzetbiztonsági főtanácsadó nem véletlenül került be a statútumrendeletbe, tudniillik nem egy súlytalan „okoskodó”, nem egy biodíszlet a miniszterelnök mellett: a miniszterelnök a nemzetbiztonsági főtanácsadó útján láthat el bármely, a kormány feladatkörébe tartozó, vagy kiemelt fontosságú védelmi kül- és belpolitikai, honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendészeti, idegenrendészeti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, büntetés-végrehajtási, valamint katasztrófavédelmi vagy egyéb rendvédelmi szakpolitikai feladatot; a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója felelős a miniszterelnök nemzetbiztonsági, honvédelmi, valamint rendvédelmi tevékenységének koordinálásáért, figyelemmel kíséri a rendvédelmi szervek, a polgári és a katonai titkosszolgálatok, a NAV tevékenységét és így tovább.



Magyar Péter 2026. május 14-én (fotó: Szollár Zsófi/Index

Magyar Péter miniszterelnök rögvest meg is nevezte nemzetbiztonsági főtanácsadóját, aki nem más, mint Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke. A bejelentés első közelítésben csak annyiban tűnik izgalmasnak, hogy 2022 tavaszán amiatt aggódott joggal az ellenzéki sajtó, hogy a propagandaminiszterhez került a polgári titkosszolgálatok kormányzati felügyelete. Tóth ugyanis most nagyon hasonló szerepet töltött be a Tisza-kampányban, mint Rogán 2022-ben a Fidesz oldalán. Van azonban itt más is. Tarjányi Péter a következő aggályt vetette fel Tóth megbízatása kapcsán:

A szolgálatok nem maguktól dolgoznak. Mindig a politikai vezetés határozza meg: mire figyeljenek, milyen fenyegetéseket kezeljenek elsődlegesnek, milyen információkat gyűjtsenek, és mi a politikai »hírigény«. Ez minden országban így működik. (...) a nemzetbiztonság nem kampány és nem olyan rendszer, amit kívülről nézve néhány hónap alatt meg lehet érteni. (...) Ezért ezekhez a pozíciókhoz nemcsak bizalom és szervezőkészség kell. Hanem mély rendszerismeret is. És itt jön az igazi kérdés. Egy kampányfőnöki pozícióból érkező vezető milyen hírigényt fog meghatározni?

S ettől válik igazán izgalmassá a kérdés: kicsoda valójában Tóth Péter? Összefoglalt, kronologikus életrajz nem lelhető fel róla. A kilencvenes évek második felében, a Vasas „bronzkorszakában” ő volt a Nemzeti Sport Fáy utcai tudósítója (édesapja, Tóth József angyalföldi polgármester pedig a labdarúgó-szakosztály elnöke). A Vasas a 2001/2002-es szezonban fejre állt, kiesett, rövid időre meg is szűnt, Tóth pedig 2004 februárjában írt utoljára a Nemzeti Sportba. A 2006-os önkormányzati választási felkészülés során a XIII. kerület „örökös” polgármesterének vis maior miatt hirtelen jelöltet kellett cserélnie az egyik körzetben. Fia, Tóth Péter ugrott be – természetesen az MSZP színeiben –, és nagy fölénnyel meg is nyerte az akkori 16. számú helyi egyéni választókerületet. Egészen 2010-ig látta el az ott élők képviseletét.

A helyi Fidesz 2009-ben arról írt, hogy az eredetileg sportújságíró Tóth Péter a MÁV-nak ad tanácsokat. Az ifjabb Tóth három évvel később bukkant fel újra az angyalföldi közéletben: a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ingatlandivízióját vezette 2013 és 2015 között. Csakhogy ez a felállás a polgármester baráti ellenlábasainak sem tetszett. Előbb 2015 márciusában a Népszabadság írt arról, hogy a képviselő-testület párbeszédes tagja a polgármester fiának állására utalgatott, majd nyáron kitört a botrány: a DK-közeli Nyugati Fény támadást indított Tóth József ellen és – sok egyéb mellett – azt is felhánytorgatta, hogy a fiát tette meg a kerület 100 milliárdos nagyságrendű vagyonának egyszemélyi felügyelőjévé, mire egy szocialista blog hasonlóan éles stílusban utasította vissza az inszinuációt.

Tóth Péter mindeközben 2015 elején levezényelt egy sikeres, „kétharmadbontó” időközi országgyűlési választási kampányt Veszprémben annak a Kész Zoltánnak, aki hat évvel később Márki-Zay Péterrel együtt látogatott el az Egyesült Államokba, hogy támogatókat szerezzenek a 2022-es kampányhoz, a találkozókat pedig az Action for Democracy ügyvezetője, Korányi Dávid hozta össze.

Tóth Pétert egyébként 2015-ben Tóbiás József MSZP-s pártelnök is szerepvállalásra kapacitálta, de azt visszautasította. A Direkt36 arról írt, hogy 2021. október 16-án, az ellenzéki előválasztás eredményhirdetését megelőző este Márki-Zay Péter két kampánytanácsadóval tárgyalt: az egyikük Tóth Péter, a másik pedig Botka László szegedi polgármester és 2017-es MSZP-s miniszterelnök-jelölt-jelölt jobbkeze, Ruff Bálint későbbi tiszás kancelláriaminiszter volt. A két kampánytanácsadó végül nem tudott együttműködni Márki-Zay Péterrel. Tóth Péter kampányfőnöki leigazolását 2025 elején jelentette be a Tisza.

A Válasz Online-nak adott 2025. januári interjújában Tóth ennyit árult el magáról:

Közgazdász vagyok, ezen a területen dolgoztam az elmúlt időszakban. Előtte pedig mindig a Fidesszel szemben álló politikusoknak csináltam kampányokat, mintegy húsz éven át.

A többes szám a 2006 őszi saját helyi kampánya és Kész Zoltán veszprémi győztes hadjárata miatt vitathatatlanul indokolt (ahogyan azóta a Tisza 2026-os diadala miatt is), ezeken felül viszont legfeljebb édesapja 2010-es, 2014-es, 2018-as és 2022-es újraválasztási kampányaira gondolhatott.

Tóth Péter mindenesetre igazi reneszánsz ember: sportújságírás, várospolitika, vasút, ingatlangazdálkodás, politikai kampányok, most pedig „felkészül” a nemzetbiztonság. Friss megbízatására figyelemmel azonban néhány hézagot igazán kitölthetne az életrajzában. Pontosan milyen területen dolgozott közgazdászként 2004 tavasza és 2006 ősze, 2010 és 2013, valamint 2015 és 2025 között? Milyen tapasztalatokat szerzett a külpolitika és a nemzetbiztonság vonatkozásában?

A régmúltból felsejlik egy hasonlóan bámulatos felemelkedés egy hasonló pozícióba. Bajnai Gordon új miniszterelnök 2009-ben egy mindössze 29 éves EP-képviselői tanácsadót kért fel kül- és biztonságpolitikai főtanácsadójának. Őt Korányi Dávidnak hívták.

A szerző ügyvéd, volt országgyűlési képviselő.