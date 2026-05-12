Anyaország :: 2026. május 12. 11:00 ::

Dúró Dórát rasszistázta egy tiszás cigány a miniszteri meghallgatáson - nem is válaszolhatott neki

A szociális és gyermekvédelmi rendszer, illetve az esélyegyenlőség megerősítését, a fogyatékkal élők hatékony támogatását ígérte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt az Országgyűlés szociális bizottságának ülésén, kinevezése előtti meghallgatásán kedden.

A politikus hangsúlyozta, ma Magyarországon 1,8 millió ember él funkcionális korlátozással és 640 ezren súlyos fogyatékossággal, ezért sürgető feladat az új kormány számára az akadálymentesítés fejlesztése, többek között az oktatás és az egészségügy terén és a munkaerőpiacon.

A Tisza-kormány át kívánja világítani a gyermekvédelmi rendszert és párbeszédet kezdeményez az ágazatban dolgozókkal - tette hozzá.

A miniszterjelölt fontosnak nevezte a szociális háló erősítését, mert jelenleg 3 millió magyar él a mélyszegénység kockázatával, és 500 ezer gyermek mélyszegénységben, erősíteni kívánják az egyszülős családok támogatását és az idősgondozás intézményrendszerét is.

Az esélyegyenlőség erősítése érdekében növelni fogják a nők szerepét a közéletben, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét - sorolta Kátai-Németh Vilmos az MTI beszámolója szerint.

Frissítés: személyeskedés és koncepcióhiány a meghallgatáson

Egy tiszás "úriember" viselkedéséről számol be Dúró Dóra a Facebook-oldalán:

Akkor támadott be személyeskedve egy tiszás képviselő a miniszteri meghallgatáson, amikor már nem válaszolhattam. A Tisza szociális és családügyi miniszterjelöltje meghallgatásán alig beszélt a családpolitikáról, ami azért is aggasztó, mert a programjukból sem derül ki sok minden. A Mi Hazánk a családi pótlék emelését is munkához kötné, hogy a felelős gyermekvállalást támogassuk. A teljes termékenységi arányszám növekedésére vonatkozó kérdésre érdemi választ nem kaptam, hiszen azt látjuk, hogy Nyugat-Európában sem születik elég gyermek ahhoz, hogy az államháztartás fenntartható legyen. A vendégmunkások elutasítása mellett a népességszám növekedése is szükséges ugyanakkor. A gyermekvédelmi rendszerről sem hallottunk konkrétumokat, például a nevelőszülők számának növeléséről vagy a szociális rendszer munkatársainak béremeléséről sem sajnos. Külön érdekessége a meghallgatásnak, hogy ismét csak négyperces felszólalást engedett csak a Tisza Párt, majd miután elmondtam a hozzászólásomat, és nem maradt időkeretem, személyeskedve támadott egy képviselőjük, ám erre már válaszolni nem volt módom. Igazi úriember.

Cigány képviselő rasszistázta Dúró Dórát

További részletek az Index beszámolójából derülnek ki:

A meghallgatás legforróbb pillanata Balogh Mihály (Tisza) bizottsági tag felszólalása volt. A cigány képviselő először az állami gondozásban élő gyermekek bántalmazásával kapcsolatos átvilágításról és felelősségre vonásról érdeklődött, majd az esélyegyenlőségi kérdéskörre tért át.

Mint mondta, az Orbán-kormány idején a hazai kisebbségeknek, köztük a "romáknak" "rengeteg megaláztatást kellett elszenvedniük": éveken át tartó kormánypropaganda, fenyegetett és zsarolt közmunkások, és olyan politikusi kijelentések, mint Orbán Viktoré arról, hogy vannak külön magyar és cigány gyerekek (ebben kivételesen teljes mértékben igaza volt, maguk a cigányok is megkülönböztetik magukat a magyaroktól, rosszabb esetben "parasztoktól" - a szerk.), vagy Lázár Jánosé, aki szerinte "egy teljes nemzetiséget alázott meg” a WC-kefékről szóló mondatával. Külön kiemelte a leendő fideszes parlamenti képviselő, Radics Béla szerepét, aki maga is "roma származású", és aki szerinte nyilvánosan kiállt Lázár szavai mellett.

Balogh ezután közvetlenül a teremben jelen lévő Dúró Dórához fordult. Kijelentette, hogy szerinte a Mi Hazánk Mozgalom "a rasszizmus melegágya”, amely a gyűlöletkeltésből és az emberek kiszolgáltatottságából próbál népszerűséget építeni. Felidézte, hogy a frakció néhány napja az Országgyűlés alakuló ülésén kivonult a "roma gyermekek köszöntéséről".

Kedves képviselő asszony, szeretném megkérdezni öntől, hogy nem zavarja-e, hogy most velem kell egy teremben lennie. Amennyiben igen, remélem, innen is kitalál – fogalmazott Balogh, közvetlenül Dúrónak címezve a felszólalást. A képviselő végül a leendő minisztertől azt kérdezte, mit tesz és mit üzen a "roma közösségnek".

Dúró Dóra élesen visszavágott. Egyrészt jelezte, hogy nem ő a kérdezett a meghallgatáson, hanem a miniszterjelölt – ezért nem rajta kérendők számon Balogh állításai. Másrészt arra is felhívta a figyelmet, hogy a bizottság úgy szavazott, hogy ő a Mi Hazánk frakciója nevében pusztán a négyperces időkeretében szólalhat fel, válaszadási lehetősége nincs – ezért Balogh személyét célzó megszólalását méltánytalannak tartotta.

2. frissítés: videót is kitett erről a Facebook-oldalára a cigány

1:42-től kezdődik a jelenet:

A zsidó antifa mozgalom is beszállt

Közben az a Szikra Mozgalom (is) aggódik a gyerekekért, amely egyik tagjának az otthonában gyerekpornót találtak: